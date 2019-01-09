В уфимский цирк нагрянули судебные приставы

В Уфе набирает обороты скандал с цирком-шапито "Триумф", закрытым по решению суда. 9 января судебные приставы задержали директора цирка и принудительно повезли на допрос.

Как уточнили в пресс-службе управления судебных приставов Башкирии, деятельность цирка "Триумф" была приостановлена еще 19 декабря из-за нарушений пожарной безопасности по решению суда. В документах значилось отсутствие пожарной сигнализации, неисправные огнетушители, отсутствие второго эвакуационного выхода и многие другие нарушения. Приставы опечатали помещение цирка, однако вскоре представления продолжились.

Это обнаружили и судебные приставы, которые пришли в начале января проверить, как администрация шапито выполняет решение суда. Оказалось, что не исполняет: представления шли практически ежедневно. Тогда вооруженные приставы прервали шоу, при зрителях надели наручники артистам цирка и вывели их из зала. В итоге директор шапито стал фигурантом уголовного дела за злостное неисполнение решения суда.

Отметим, что через несколько дней на официальной странице цирка-шапито появилось сообщение, что он начал работать по новому адресу.