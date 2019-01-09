Томские ученые разглядели в облаках отражение городских улиц

Карту Томска в ночном небе обнаружили сотрудники Института оптики атмосферы СО РАН. Освещенные магистрали зеркально отражаются в ледяных пластинках, из которых состоят облака.

Как отмечает издание СО РАН "Наука в Сибири", этот оптический эффект основан на известном природном явлении: взвешенные в атмосфере пластинки льда образуют зеркальный слой, отражающий свет от источников на Земле. Точно так же они отражают свет от Солнца и Луны.

Хотя это атмосферное явление хорошо изучено, "небесные карты" земных городов до сих пор не привлекали внимания ученых. Нашлось лишь единственное упоминание световой карты местности в небе над Финляндией, которую заметил и сфотографировал местный житель в 2016 году.

Описать эти карты действительно непросто. На серии ночных фотографий томского неба (ученые круглосуточно наблюдают за ним при помощи панорамно-оптической станции, которую сами и разработали) видны световые пятна, лучи и контуры различной формы. Ученые назвали их глифами. Сфотографировав их, сотрудникам института пришлось прибегнуть к помощи сервисов Яндекс и Google. Изображение городских районов на виртуальных картах они сравнили с фотографиями атмосферного явления. Внимание ученых привлек яркий блик, напоминающий цифру "4". По словам исследователей, эта "четверка" по форме совпала с пересечением улиц в томском Академгородке: проспекта Развития и Кольцевой.

Произведя необходимые расчеты, оптики определили расположение и других источников света, отразившихся в облаках. Выяснилось, что самый яркий блик в небе создает крупный тепличный комплекс в селе Трубачево.

По данным ученых, этот эффект, наряду с другими атмосферными явлениями, позволяет следить за состоянием атмосферы и ее аэрозольным составом.