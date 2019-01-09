В Кузбассе при пожаре погибла семья из шести человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в поселке Тисульский Кемеровской области, где погибли шесть человек.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Гагарина в поселке городского типа Тисульский поступило в дежурную часть МЧС в 07:56 по местному времени. Пожарных вызвали соседи, которые почувствовали запах гари.

Во время тушения спасатели обнаружили в доме тела трех маленьких детей, среди которых была 4-месячная девочка. Еще трое погибших - 41-летняя женщина, 42-летний мужчина и 20-летняя девушка.

- Многодетная семья характеризуется положительно, - сообщает СУ СКР по Кемеровской области. - По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание - обгорел пластиковый потолок.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Расследование уголовного дела продолжается.