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09.01.2019 20:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Третий - не лишний

Многодетные семьи в Омской области поддержат рублем
Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Федеральный выпуск №7760 (2)
В Омской области продлят действие ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям до 31 декабря 2024 года. Ее величина соответствует размеру прожиточного минимума на детей. Сегодня в регионе она составляет 9637 рублей.

- Рассчитывать на такую социальную выплату могут семьи, в которых с января 2019 года по 31 декабря 2024 года появится третий или последующий ребенок, - сообщил "РГ" региональный министр труда и социального развития Владимир Куприянов. - Ожидается, что только в течение нового года такую прибавку получат около 10 тысяч многодетных семей. В бюджете-2019 на эти цели предусмотрено 126,2 миллиона рублей.

Фото: depositphotos.com
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Эксперты полагают, что такая мера позитивно скажется на демографической ситуации и позволит за шесть ближайших лет увеличить рождаемость в 1,7 раза.

Ежемесячную выплату многодетным семьям регион будет осуществлять в тандеме с государством. Уже известно, что в течение 2019-2020 годов федеральная казна выделит на эти цели порядка двух миллиардов рублей. Еще 2,3 миллиарда добавит Омская область.

Еще один важный момент - пособие семье, в которой появляется третий или последующий ребенок, носит заявительный характер, так что, если от родителей не поступит соответствующее обращение, многодетной семье льготу не назначат.

В настоящее время в Омской области проживают 28 706 многодетных семей, в которых воспитываются 95 249 детей. Лидерами по их числу является Омск, а также Омский и Исилькульский районы.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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