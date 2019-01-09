В Омской области продлят действие ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям до 31 декабря 2024 года. Ее величина соответствует размеру прожиточного минимума на детей. Сегодня в регионе она составляет 9637 рублей.

- Рассчитывать на такую социальную выплату могут семьи, в которых с января 2019 года по 31 декабря 2024 года появится третий или последующий ребенок, - сообщил "РГ" региональный министр труда и социального развития Владимир Куприянов. - Ожидается, что только в течение нового года такую прибавку получат около 10 тысяч многодетных семей. В бюджете-2019 на эти цели предусмотрено 126,2 миллиона рублей.

Эксперты полагают, что такая мера позитивно скажется на демографической ситуации и позволит за шесть ближайших лет увеличить рождаемость в 1,7 раза.

Ежемесячную выплату многодетным семьям регион будет осуществлять в тандеме с государством. Уже известно, что в течение 2019-2020 годов федеральная казна выделит на эти цели порядка двух миллиардов рублей. Еще 2,3 миллиарда добавит Омская область.

Еще один важный момент - пособие семье, в которой появляется третий или последующий ребенок, носит заявительный характер, так что, если от родителей не поступит соответствующее обращение, многодетной семье льготу не назначат.

В настоящее время в Омской области проживают 28 706 многодетных семей, в которых воспитываются 95 249 детей. Лидерами по их числу является Омск, а также Омский и Исилькульский районы.