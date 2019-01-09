В Приамурье появилась детская горка из замерзших нечистот

В селе Чигири Благовещенского района Приамурья из-за переполненных септиков возникла ледяная горка из нечистот, с которой начали кататься дети.

Как пишет РИА Новости, септики вовремя не откачали в недавно построенных трехэтажных домах. В результате отходы жизнедеятельности потекли с пригорка в сторону других жилых домов, образовав неприглядную горку.

В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Благовещенского района пояснили, что такую ситуацию допустила местная управляющая компания. Сейчас решается вопрос о смене УК и сносе стихийной конструкции.

Согласно последним данным, переполненные септики уже откачали. Ситуация находится под контролем.