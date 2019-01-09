На Эльбрусе погиб лыжник из Москвы

Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии в среду сообщило о гибели на склоне Эльбруса лыжника из Москвы.

По данным спасателей, мужчина приехал на курорт с супругой, утром 9 января вышел кататься и больше не вышел на связь. После сообщения взволнованной супруги на гору выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

- В 18:15 на поисково-спасательные работы, на высоту около 3900 метров вышли спасатели ЭВПСО в составе 5 человек, 1 единицы техники и личный состав, обслуживающий канатные дороги, в количестве 4 человек 1 единиц техники, - говорится в сообщении службы.

Около 21:00 спасатели на высоте 3500 метров, недалеко от станции "Мир", нашли тело москвича без признаков жизни. Причина гибели пока не называется. Сейчас специалисты транспортируют тело погибшего вниз, где его передадут следственно-оперативной группе.