"Ночные охотники" на Ставрополье отработали полеты в непогоду

В Ставропольском крае экипажи ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" авиаполка Южного военного округа начали отрабатывать навыки пилотирования в сложных метеорологических условиях. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ЮВО, летчики тренируются выполнять элементы простого и сложного пилотирования, в том числе ночью.

- Экипажи боевых вертолетов выполняют висение и развороты в воздухе, полеты в районе специализированного полигона, а также простой пилотаж в районе аэродрома базирования. Также летчики отработают огневую поддержку действий штурмовых отрядов, сопровождение колонн в труднодоступные участки лесного массива и горной местности, - рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

До конца 2019 года экипажи вертолетов планируют совершить около 4 тысяч вылетов, примерно треть из них будет выполнена в сложных погодных условиях.

Кстати

Ми-28Н "Ночной охотник" - всепогодный ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения бронированной техники, живой силы противника, а также малоскоростных воздушных целей. Машина способна выполнять задачи днем и ночью даже на предельно малых высотах.