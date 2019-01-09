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09.01.2019 14:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане возбуждено дело по факту гибели трехлетнего ребенка

Текст: Алена Ларина (Махачкала)

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика, получившего смертельное ранение из-за салюта в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Двухлетний ребенок погиб при пожаре в Хабаровском крае

Несчастный случай произошел на городском мосту в Дербенте. Родители ребенка вышли вместе с ним посмотреть новогодний салют.

В полночь с 31 декабря на первое января из собравшейся на мосту толпы раздались выстрелы. Каким-то образом одна из пуль попала прямо в голову малышу. Мальчик умер в больнице, куда его доставили после ранения.

В результате СК возбудил уголовное дело по статье 118 УК РФ - "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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