В Дагестане возбуждено дело по факту гибели трехлетнего ребенка

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика, получившего смертельное ранение из-за салюта в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Несчастный случай произошел на городском мосту в Дербенте. Родители ребенка вышли вместе с ним посмотреть новогодний салют.

В полночь с 31 декабря на первое января из собравшейся на мосту толпы раздались выстрелы. Каким-то образом одна из пуль попала прямо в голову малышу. Мальчик умер в больнице, куда его доставили после ранения.

В результате СК возбудил уголовное дело по статье 118 УК РФ - "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.