Беглов призвал очистить Петербург от сугробов до конца каникул

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов велел городским чиновникам убрать снег и наледь с улиц до конца школьных каникул.

Согласно релизу пресс-службы администрации Петербурга, действующий градоначальник на совещании по уборке территорий призвал чиновников уделять пристальное внимание сообщениям в социальных сетях.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, который присутствовал на совещании, Беглов велел чиновникам возить с собой лопаты и при необходимости подключаться к уборке города.

В Петербурге за эту сферу отвечают несколько комитетов Смольного, на местах за ситуацией следят районные администрации и муниципалитеты. К последним вопросов у горожан больше всего. Согласно опросу, проведенному силами Смольного, лишь четверть петербуржцев довольны качеством уборки снега во дворах.