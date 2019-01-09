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09.01.2019,  
11:05
Текст:  Антон Валагин

Российским фрегатам добавят "Калибров"

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Минобороны, командование ВМФ и Объединенная судостроительная корпорация обсуждают возможность увеличения числа крылатых ракет "Калибр" на борту фрегатов "адмиральской" серии (проект 22350).

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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На полубаках серийных кораблей проекта смонтированы две универсальные пусковые установки, рассчитанные на хранение и применение 16 противокорабельных ракет "Оникс" и PJ-10 BrahMos, противокорабельных, противолодочных и тактических КР семейства "Калибр" и - в недалекой перспективе, - гиперзвуковых противорабельных ракет "Циркон". Суть планов военных и корабелов - в установке на следующих кораблях третьего пускового модуля, с которым общее число ударных ракет на фрегате возрастет до 24, пишет FlotProm со ссылкой на источник в отрасли.

Эта дискуссия особенно интересна в свете разработки новой ракеты семейства "Калибр" с увеличенной вдвое дальностью полета и способностью нести ядерный заряд. Минобороны профинансировало научно-исследовательские работы по теме. Дальнобойность новой ракеты приблизится к баллистическому классу - более 4500 километров.

Многоцелевые фрегаты проекта 22350 предназначены для решения задач в дальней морской зоне. Для снижения оптической, гидроакустической и радиолокационной заметности корабля его надстройка оригинальной архитектуры изготовлена из композитных материалов, а физические поля минимизированы. Головной фрегат "Адмирал Горшков" передан Северному флоту в 2018 году, подъем Андреевского флага на "Адмирале Касатонове" запланирован на 2019-й. Еще два корабля строятся на "Северной верфи" Санкт-Петербурга.

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