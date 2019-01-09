В Камбодже погибла супружеская пара из России

В камбоджийском курортном городе Сиануквиль при загадочных обстоятельствах погибла супружеская пара. Их тела нашли в арендованном доме без признаков насильственной смерти.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Камбоджи, погибли 53-летний мужчина и 58-летняя женщина.

В Камбоджу супруги переехали несколько месяцев назад из Петербурга. По предварительным данным, мужчина мог погибнуть от сердечного приступа. Но официальную информацию полиция азиатской страны готова озвучить только после окончания расследования.

Сотрудники российского посольства вышли на связь с родственниками погибших и сейчас решается вопрос о репатриации. Рассматривается два варианта: доставить в Петербург тела супругов или же урны с прахом.

История о гибели супругов широко обсуждается в социальных сетях. В частности, звучат версии, что петербуржцы уехали в Камбоджу без обратного билета из-за финансовых проблем.