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09.01.2019 17:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Камбодже погибла супружеская пара из России

Текст: Вера Черенева

В камбоджийском курортном городе Сиануквиль при загадочных обстоятельствах погибла супружеская пара. Их тела нашли в арендованном доме без признаков насильственной смерти.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Камбоджи, погибли 53-летний мужчина и 58-летняя женщина.

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В Камбоджу супруги переехали несколько месяцев назад из Петербурга. По предварительным данным, мужчина мог погибнуть от сердечного приступа. Но официальную информацию полиция азиатской страны готова озвучить только после окончания расследования.

Сотрудники российского посольства вышли на связь с родственниками погибших и сейчас решается вопрос о репатриации. Рассматривается два варианта: доставить в Петербург тела супругов или же урны с прахом.

История о гибели супругов широко обсуждается в социальных сетях. В частности, звучат версии, что петербуржцы уехали в Камбоджу без обратного билета из-за финансовых проблем.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие В мире Юго-Восточная Азия Камбоджа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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