В Петербурге автомобиль въехал в группу пешеходов

На севере Петербурга иномарка вылетела на тротуар и сбила нескольких пешеходов.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ЧП произошло возле дома номер 3 по Кондратьевскому проспекту.

В результате наезда тяжелые травмы получила 32-летняя женщина. Она госпитализирована. На месте происшествия работают представители экстренных служб, количество пострадавших и их травмы уточняются.

Личность водителя установлена. Известно, что это 43-летний петербуржец.

Сотрудники регионального управления ГИБДД начали проверку по факту случившегося.