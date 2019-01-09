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09.01.2019 10:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге женщина пострадала при прорыве трубопровода

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге женщина получила сильные ожоги при прорыве трубопровода в Невском районе города. Прокуратура начала проверку.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, прорыв трубы с горячей водой произошел у дома №2 по проспекту Большевиков. Сейчас прокуратура проверяет, как именно содержались теплосети.

По информации АО "Теплосети", на балансе которой находится лопнувшая труба, ее диаметр составлял 1000 миллиметров. Сейчас все работы на аварийном участке завершены, заменено 15 метров трубопровода.

ТАСС со ссылкой на источник в "Теплосетях" сообщает, что пострадавшей женщине выплатят компенсацию на лечение в размере до 750 тысяч рублей.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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