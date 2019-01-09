В Петербурге жестоко избили школьницу

Петербургская полиция проводит проверку по факту госпитализации 13-летней девочки.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт Петербургу и Ленинградской области, школьница получила множественные травмы в результате конфликта с неизвестными подростками в подъезде одного из домов по улице Освобождения в Красном селе.

В больнице у пострадавшей диагностированы ушиб стенки живота, гематомы и ссадины, ее состояние оценивается как средней тяжести.

- Полицейские проводят проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего, - уточнили в главке. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.