В 2018 году Госдума РФ приняла поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", предусматривающий упрощенный порядок получения гражданства. Крымчане будут ходатайствовать о включении жителей полуострова, имеющих сложности с получением российских паспортов, в число тех, кто может претендовать на упрощенную процедуру.

Напомним, после вступления в силу закона президент РФ сможет в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право воспользоваться этой преференцией. Он же будет вправе утверждать перечень представляемых документов. По задумке инициаторов законопроекта, документ должен помочь жителям Донбасса и участникам госпрограммы переселения в РФ соотечественников, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство. Но до сих пор за бортом этого процесса тысячи крымчан, которые не могут получить паспорт РФ, хотя тоже хотели бы воспользоваться этой возможностью.

Одна из них - коренная крымчанка Елена Абибулаева. Она родилась в Рыбачьем (Большая Алушта), училась и работала в Симферополе. Во время референдума никуда не выезжала. В 2006 году из-за судебных перипетий выписалась из симферопольского жилья и вернулась в родительский дом в Рыбачьем.

- Сразу заняться вопросом прописки у мамы не получилось, - рассказывает "РГ" ее дочь Ксения Мягкова. - Так сложились обстоятельства. Сначала ей приходилось ухаживать за старенькими бабушкой и дедушкой. После их смерти папа слег с менингитом, а я была беременна. Мы понимаем, что оставшийся от маминых родителей дом надо было оформлять и прописываться в нем, но в тот момент у мамы на это не хватало ни денег, ни сил. Да и острой необходимости на Украине в этом не было: тогда никто никого не обязывал регистрироваться по месту пребывания.

В 2014 году ситуация кардинально изменилась. Ксения с мамой пошли в алуштинский отдел миграционной службы, но получить гражданство Елене Абибулаевой так и не удалось.

- Мы дважды платили госпошлину по требованию сотрудника отдела, принесли справку от участкового о нахождении в Крыму в момент референдума, предоставили письменные свидетельства соседей, что она никуда не выезжала. Как одно из доказательств предложили и квитанции об оплате услуг ЖКХ - мама от своего имени их оплачивала, - рассказывает Ксения. - Но чиновникам все время чего-то не хватает, чтобы принять документы. Например, просят справку из сельсовета о составе семьи. Там ее не дают, так как мама не была прописана, а только фактически проживала. Также просят справку с работы и из больницы. Но если она не работала и в больницу в те годы не обращалась, что делать? Это же не повод не выдавать человеку паспорт.

Женщине предлагают идти по длинному пути: сделать РВП, а потом вид на жительство. Есть еще один вариант - суд. Ведь еще в 2017 году Конституционный суд РФ разъяснил, что под постоянным проживанием понимается фактическое проживание в Крыму в марте 2014, а не регистрация. Но чиновники непреклонны, и крымчанам для подтверждения этой нормы надо проходить семь кругов ада. За что их наказывают? Елена Абибулаева не была лишена гражданства Украины, всю жизнь прожила в Крыму. Временное отсутствие прописки в другом государстве - не преступление и не повод в течение четырех лет гонять ее по инстанциям.

- После этих походов по кабинетам у мамы обостряются проблемы с сердцем, - добавляет Ксения. - У нее ожирение и повышен сахар, но мы не можем оформить полис ОМС и получать бесплатную медицинскую помощь только потому, что она когда-то не перепрописалась.

И таких историй масса. В общественной приемной депутата Госдумы РФ от Крыма Андрея Козенко говорят, что вал обращений был в 2015 году. Сейчас их стало поменьше, однако проблема полностью не решена. Например, родившийся и всю жизнь проживший в Крыму 14-летний внук Светланы из Феодосии не может получить российский паспорт. Проблема в том, что его мама (уроженка Феодосии) много лет назад уехала на учебу в Харьков и там осталась работать. Соответственно, гражданкой России в 2014 году она не стала. С отцом ребенка развелась, никакой связи семья с ним не имеет. Мальчик все это время жил с бабушкой, учился в местной школе, обслуживался в городской поликлинике. У бабушки на руках свидетельство о рождении, документы из школы и доверенность на представление интересов внука во всех учреждениях. В городском отделе по вопросам миграции говорят, что этой доверенности недостаточно. Требуют оформленное опекунство. Но мать не готова отказаться от сына. Вот такой замкнутый круг, заложником которого стал ребенок.

Депутаты Госдумы РФ от Крыма полагают, что выходом из сложившейся ситуации может стать или принятие соответствующего законопроекта, или внесение такой категории крымчан в перечень граждан, попадающих под упрощенную процедуру получения паспорта.

Комментарий

Андрей Козенко, депутат Государственной думы РФ от Республики Крым:

- Ко мне достаточно часто обращаются граждане, которые на момент воссоединения Крыма с Россией временно проживали за его пределами, были сняты с регистрационного учета по разным причинам. Таких крымчан, по некоторым данным, - до пяти тысяч. Большинству из них приходится, и далеко не всегда успешно, проходить все процедуры, доказывая свое право на гражданство РФ. С 2015 года этот вопрос мы поднимали на самых разных уровнях. Конечно, в каждом отдельном случае нужен индивидуальный подход. Но в целом это ситуацию не меняет: крымчане у себя дома, на Родине, в Крыму, вынуждены проходить все обязательные процедуры, чтобы стать гражданами своей же страны. Вступление в силу нового закона позволит нам направить главе государства ходатайство о включении этой категории крымчан в перечень попадающих под упрощенную процедуру получения российского гражданства.