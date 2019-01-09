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Рубрика: Общество
Проект: События года 2018

09.01.2019 10:10
Текст: Лариса Ионова (Ростов-на-Дону)

На Дону зафиксированы случаи заболевания свиным гриппом

В Ростовской области за первую неделю 2019 года 12 человек заразились свиным гриппом. Еще у троих местных жителей диагностирован гонконгский грипп.

В Пензе зарегистрирован первый случай "свиного" гриппа

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, вирус свиного гриппа А (Н1N1) вызывает наиболее массовые эпидемии, второй тип вируса (Н3N2) часто приводит к осложнениям.

Всего с 31 декабря по 5 января в регионе отмечено более 6,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Специалисты Роспотребнадзора по Ростовской области обращают внимание жителей области на необходимость соблюдения мер профилактики заражения гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, особенно в период новогодних праздников, когда для детей и взрослых проводятся массовые культурные мероприятия: елки, экскурсии, походы в кино и развлекательные центры.

Кстати

Самым известным случаем является вспышка свиного гриппа среди солдат на военной базе "Форт-Дикс" в штате Нью-Джерси в 1976 году. Вирус стал причиной болезни четырех солдат и одного летального исхода. Вирус свиного гриппа А, выявленный у солдата на военной базе "Форт-Дикс", был назван A/New Jersey/76.

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