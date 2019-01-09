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09.01.2019 09:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Севастополь и Ялта возглавили рейтинг популярности у туристов

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Два крымских курорта - Ялта и Севастополь стали самыми популярными местами отдыха туристов в минувшие новогодние праздники. На третьем месте - Феодосия. Эти данные приводит российский сервис бронирования Tvil.ru.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Крым оказался в числе лидеров новогодних направлений у россиян

Аналитики сервиса сообщают, что во время прошедших каникул туристы в среднем отдыхали пять дней, расходуя на жилье около 2,5 тысячи рублей.

В Ялте, возглавившей рейтинг наиболее популярных крымских курортов, отдыхающие платили в среднем 3 тысячи рублей и арендовали жилье на четыре-пять ночей. В поселке Мисхор, замыкающем рейтинг из 10 курортных мест, на аренду тратили 2,1 тысячи рублей в сутки, останавливаясь на пять суток.

Наибольший срок бронирования - восемь дней, приходится на Евпаторию. Там на жилье отдыхающие тратили около 1,4 тысячи рублей в сутки.

В рейтинге использовались данные размещения с 29 декабря по 8 января.

Напомним, по данным министерства курортов и туризма РК, во время прошедших новогодних праздников Крым побил собственный рекорд популярности у отечественных туристов. За время каникул на полуострове побывало на 42 процента отдыхающих больше, чем год назад.

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