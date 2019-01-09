"Спартак" купил у "Ростова" своего воспитанника

Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев перешел в московский "Спартак". Об этом сообщается на официальном сайте "красно-белых".

22-летний полузащитник - воспитанник столичного клуба, он выступал за дублирующую команду и за "Спартак-2", с которым выиграл ПФЛ. Он покинул "красно-белых" в 2017 году - сначала на правах аренды он ушел в "Анжи", а после подписал контракт с "Ростовом". В нынешнем сезоне на его счету 15 игр за донскую команду и один гол.

Однако теперь Гулиев - вновь игрок "Спартака". С ним подписано долгосрочное соглашение, условия которого не уточняются. Игрок уже присоединился к команде на сборе в Дубае.