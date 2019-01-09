В Сочи врачи спасли руку мужчине, пересадив ему вену

В Сочи врачи Городской больницы № 4 провели сложнейшую операцию по пересадке вены мужчине, который получил травму и едва не лишился руки. Благодаря медицинской помощи молодому человеку удалось сохранить конечность, сообщили сегодня в минздраве Краснодарского края.

Парень был доставлен в больницу бригадой "скорой помощи". Он занимался ремонтом автомобиля КамАЗ, когда кабина грузовика опрокинулась и прижала левую руку мужчины. ЧП случилось в позднее время, и помощь к молодому человеку подоспела только через 30 минут.

- Когда пострадавшего доставили в больницу, у него отсутствовала чувствительность в руке, - рассказали в пресс-службе минздрава Краснодарского края. - Дежурный сосудистый хирург диагностировал закрытое повреждение плечевой артерии. Для сохранения руки требовалась срочная операция.

В результате хирургического вмешательства участок пострадавшей артерии длиной 12 сантиметров был замещен собственной веной пациента, взятой из другой части тела. Операция длилась 2,5 часа и позволила восстановить кровоток на пострадавшей артерии. Таким образом, врачи сохранили молодому человеку руку и восстановили ее чувствительность.