В Волгоградской области на пожаре погибли пенсионер и девочка

В городе Михайловка Волгоградской области в результате пожара в частном доме погибла четырехлетняя девочка и ее 64-летний дедушка. Четыре человека, в том числе родители ребенка, смогли самостоятельно покинуть горящее здание и не пострадали. Трагедия, по данным регионального МЧС, произошла около двух часов ночи в деревянном доме на улице Саратовской.

По предварительной версии, из-за неисправной электропроводки загорелись деревянные перекрытия.

"В момент ЧП в доме находились родители погибшей девочки, их двухмесячный ребенок и 16-летняя племянница. Им удалось спастись благодаря тому, что женщина проснулась из-за сильного запаха гари. Она сразу же стала будить членов своей семьи", - сообщили в региональном управлении СК России.

В это время огонь стремительно охватил весь дом. Пожилой мужчина, передвигавшийся при помощи инвалидного кресла, и его внучка не смогли выбраться из комнаты и погибли. Дом площадью 72 квадратных метра выгорел почти полностью.

По факту ЧП проводится доследственная проверка.