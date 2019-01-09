Челябинский губернатор сделал спецзаявление о трагедии в Магнитогорске

Сегодня на аппаратном совещании, которое началось с минуты молчания в память о погибших при взрыве в Магнитогорске, губернатор региона Борис Дубровский сделал специальное заявление о дальнейшей судьбе пострадавшего дома и его жителей, сообщили в среду в правительстве региона.

- Сейчас важно завершить работу по оказанию помощи пострадавшим: материальной, медицинской, социальной, психологической. Приоритетом остается обеспечение жильем семей, переселяемых из пострадавшего дома, - сообщил губернатор Дубровский. - При этом, другого выражения я употребить не могу, кто-то пытается плясать на костях. Начинают собирать какие-то подписи, раскачивать ситуацию, заявляя, что решения по поводу безопасности проживания в доме принимаются кулуарно. Я делаю официальное заявление. Решения, которые были оперативно приняты, основаны на результатах технической экспертизы, проведенной специалистами МЧС России с использованием комплекса "Струна". По результатам этой экспертизы рекомендовано освободить пятый и шестой подъезды в период, когда работает тяжелая техника, что мы и сделали, предоставив людям возможность снять жилье, разместиться в пунктах временного пребывания. Согласно экспертизе, проживание в остальных подъездах безопасно.

По словам губернатора, дальше будет проводиться демонтаж седьмого и восьмого подъездов, затем - детальный технический аудит всех сохранившихся подъездов. Жители обратились с просьбой об участии в техническом аудите, и им предложили сформировать для этого общественные группы.

Все эти дни внимание было приковано к Магнитогорску и к людям, пострадавшим в результате трагедии. Губернатор отметил высокий профессионализм и мужество спасателей, врачей, работников инженерных и транспортных служб, правоохранительных органов и социальной защиты населения, психологов и других специалистов, принимавших участие в аварийно-спасательной операции.

- Заявления о том, что кто-то кулуарно провел какие-то экспертизы, сделал выводы и не спросил жителей - это все неправда и попытка паразитировать на подобного рода трагедиях, - отметил губернатор. - Все решения будут приниматься публично, они будут технически выверены, эмоции людей, которые живут в доме, также будут учтены.