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09.01.2019 09:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из-за аварии без отопления остались более 400 зданий Челябинска

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС

Из-за крупной аварии на теплотрассе отключено тепло и горячее водоснабжение в жилых и административных зданиях Челябинска.

Фото: Илья Московец/ТАСС
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Авария произошла в Металлургическом районе, сообщили в среду в городской администрации.

- Без тепла остались 149 жилых многоквартирных домов, 195 домов частного сектора, 16 детских садов, 16 учебных заведений и 35 административных зданий, - сообщили в мэрии. - Аварийные работы планируется завершить к 18 часам.

По данным гидрометцентра, температура воздуха в Челябинске сегодня опустилась до минус 19 градусов, дует западный ветер 1-2 метров в секунду.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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