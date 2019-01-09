Из-за аварии без отопления остались более 400 зданий Челябинска

Из-за крупной аварии на теплотрассе отключено тепло и горячее водоснабжение в жилых и административных зданиях Челябинска.

Авария произошла в Металлургическом районе, сообщили в среду в городской администрации.

- Без тепла остались 149 жилых многоквартирных домов, 195 домов частного сектора, 16 детских садов, 16 учебных заведений и 35 административных зданий, - сообщили в мэрии. - Аварийные работы планируется завершить к 18 часам.

По данным гидрометцентра, температура воздуха в Челябинске сегодня опустилась до минус 19 градусов, дует западный ветер 1-2 метров в секунду.