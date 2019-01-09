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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пуля попала в глаз ребенку

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Неделя - Урал №7761 (3)
Врачи Курганского областного госпиталя для ветеранов войн спасли глаз двухлетнего малыша.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мальчик и его сестра нашли в доме оставленное без присмотра травматическое ружье отца. Девочка случайно нажала на курок. Раздался выстрел. Пуля угодила в глаз братишке. Его привезли в госпиталь для ветеранов войн, где оперируют пациентов со сложными офтальмологическими травмами.

Фото: depositphotos.com
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Врачи оценили ситуацию как сложную и нестандартную. Представитель пресс-службы регионального департамента здравоохранения Юния Ларсон рассказала "РГ", что специалисты госпиталя консультировались у коллег из Екатеринбурга, однако в ведущих офтальмологических клиниках принять малыша отказались. Курганские врачи приняли решение действовать самостоятельно. Операция длилась четыре часа. С помощью уникальных методик доктора извлекли пулю. Поврежденный глаз, конечно, плохо видит, но мальчик не ослеп.

А как у соседей?

В Ноябрьске открылась клиника микрохирургии глаза "Прозрение - Север", вторая на Ямале. Впервые возможность скорректировать зрение, не выезжая за пределы округа, жители Ямала получили год назад, когда аналогичный центр заработал в Салехарде. Теперь жители Ноябрьска смогут пройти диагностику на современном оборудовании, а также избавиться от многих глазных заболеваний. При этом они сэкономят время и деньги на перелеты и проживание в других городах. В клинике уже провели первую в автономии операцию по отслойке сетчатки.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган УрФО ЯНАО Медицина и здоровое питание
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