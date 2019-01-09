Следствие попросило об аресте магнитогорца, сообщившего о подрыве дома

Правобережный районный суд Магнитогорска рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения местному жителю, сообщившему о готовящемся подрыве дома, рассказали в среду в судебной инстанции.

- Рассмотрение ходатайства назначено сегодня на три часа дня, - сообщила консультант Правобережного суда Елена Полкунова. - Ранее судимый житель Магнитогорска является подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ "Ложное сообщение о теракте".

По сообщениям в соцсетях, информация о подрыве дома в оперативные службы поступила вчера. В этот день в городе проходила панихида по погибшим при взрыве газа в жилом доме с участием первых лиц области и города.