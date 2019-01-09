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09.01.2019 12:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд впервые прекратил дело об экстремизме за посты в соцсети

Текст: Екатерина Призова

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга сегодня прекратил уголовное дело в отношении 57-летнего пользователя соцсети, размещавшего на своей странице неоднозначную информацию. Такое решение было принято российской инстанцией впервые после декриминализации статьи 282 УК РФ. Эту информацию "РГ" подтвердила представитель суда.

Фото: Сергей Коньков/ ТАСС
Наказание за репосты в соцсетях декриминализировано

Мужчина, по данным его адвоката, обвинялся в возбуждении ненависти по признакам национальности (часть 1 статьи 282 УК РФ) с использованием интернета. По версии СК, с 14 на 15 сентября 2016 года на своей странице в соцсети фигурант (лидер неоязыческого объединения) разместил два поста. Следователи сочли их направленными на возбуждение ненависти или вражды по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности.

"Я не являюсь политически-религиозным деятелем. Я в добровольно-явочном порядке взял на себя ответственность в проведении жречно-обрядовых служб. Я никого не привлекаю, люди сами ко мне обращаются", - цитирует объяснение мужчины его защита.

Сегодня суд прекратил уголовное преследование уральца и постановил вернуть ему изъятые во время обыска гаджеты и печатную продукцию.

Напомним, 27 декабря 2018 года президент подписал закон "О внесении изменения в статью 282 УК РФ", который ввел декриминализацию совершенного впервые преступления, предусмотренного частью первой. Уголовно наказываться будут только деяния, которые человек совершил после его привлечения к административной ответственности за такие же деяния в течение одного года. Это касается и ответственности за репосты.

Происшествия Правосудие Суд Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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