Суд впервые прекратил дело об экстремизме за посты в соцсети

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга сегодня прекратил уголовное дело в отношении 57-летнего пользователя соцсети, размещавшего на своей странице неоднозначную информацию. Такое решение было принято российской инстанцией впервые после декриминализации статьи 282 УК РФ. Эту информацию "РГ" подтвердила представитель суда.

Мужчина, по данным его адвоката, обвинялся в возбуждении ненависти по признакам национальности (часть 1 статьи 282 УК РФ) с использованием интернета. По версии СК, с 14 на 15 сентября 2016 года на своей странице в соцсети фигурант (лидер неоязыческого объединения) разместил два поста. Следователи сочли их направленными на возбуждение ненависти или вражды по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности.

"Я не являюсь политически-религиозным деятелем. Я в добровольно-явочном порядке взял на себя ответственность в проведении жречно-обрядовых служб. Я никого не привлекаю, люди сами ко мне обращаются", - цитирует объяснение мужчины его защита.

Сегодня суд прекратил уголовное преследование уральца и постановил вернуть ему изъятые во время обыска гаджеты и печатную продукцию.

Напомним, 27 декабря 2018 года президент подписал закон "О внесении изменения в статью 282 УК РФ", который ввел декриминализацию совершенного впервые преступления, предусмотренного частью первой. Уголовно наказываться будут только деяния, которые человек совершил после его привлечения к административной ответственности за такие же деяния в течение одного года. Это касается и ответственности за репосты.