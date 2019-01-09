Супруги из Югры пойдут под суд за истязание сына электрошокером

Завершилось расследование в отношении супружеской пары из города Мегиона в ХМАО. Они обвиняются в том, что систематически издевались над собственным сыном, в том числе с помощью ударов тока.

По версии регионального Следственного комитета, родители били своего ребенка, использовали электрошокер и другие подручные средства. Выявили факт насилия над ребенком инспекторами отделения по делам несовершеннолетних МВД во время профилактического рейда.

"Так как в семье часто возникали конфликты, отношения расценивались как неблагоприятные, несовершеннолетнего передали под опеку бабушки", - сообщают следователи.

Мать и отец обвиняются по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию). Им грозит до семи лет лишения свободы.

"Следствие полагает, что совершению преступления способствовало ненадлежащее исполнение своих обязанностей сотрудниками компетентных органов. Внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших случившемуся, в ОМВД Мегиона, председателю территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, главе города и начальнику отдела опеки", - добавили в СК.