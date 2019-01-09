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09.01.2019 10:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Уральский школьник спас семью на пожаре

Текст: Ксения Дубичева

Пятнадцатилетний школьник из Ревды Сергей Жуликов представлен к ведомственной награде спасателей, об этом сообщает главное управление МЧС России по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

"На таких отважных и смелых мужчинах, хотя и в столь юном возрасте, Россия и держится", "Молодец, не растерялся", "И в Ревде есть настоящие герои", - такие отзывы оставляют жители России в соцсети на страничке школьника, который спас свою семью из пожара.

В новогодние праздники Сергей и его младшие двоюродные брат с сестрой гостили у бабушки с дедушкой, в деревянном доме на окраине Ревды. Пожар начался в четыре часа утра - время самого крепкого сна. Загорелась веранда, огонь перекрыл выход из дома.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
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- Когда я проснулся, веранда уже почти вся сгорела. Я пытался открыть дверь - в лицо мне ударил огонь, - рассказывает Сергей. - Захлопнул дверь, закричал: "Выхода нет! Через окно!".

Он открыл окно, помог выбраться 13-летнему брату, велел ему бежать в баню. Потом через окно вытащил на улицу плачущую одиннадцатилетнюю сестренку и снова вернулся в дом - за бабушкой и дедушкой. Дедушка выбрался самостоятельно. Бабушку, на которой уже загорелась одежда, подросток схватил в охапку, перетащил через оконный проем и затушил пламя снегом. И только потом побежал к соседям вызывать пожарных.

- Пожар в деревянном строении развивался стремительно, к прибытию пожарных дом был охвачен огнем по всей площади, - рассказал Василий Стрехов, заместитель начальника 65-й пожарной части Ревды. - Сергей помог в тушении: подробно описал планировку дома руководителю тушения, указал, где могут находиться ценные вещи и документы, которые необходимо спасать в первую очередь.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщил дознаватель местного отдела надзорной деятельности МЧС Александр Колодницкий, причина пожара пока неясна, признаков поджога нет, не исключено короткое замыкание электропроводки на веранде.

- Правильные, четкие и оперативные действия Сергея в критической ситуации спасли человеческие жизни, - отмечает официальный представитель ГУ МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова. - И его поступок не остался незамеченным: Главное управление подготовило представление Сергея Жуликова к медали МЧС за самоотверженные действия по спасению людей из огня.

В школе, где учится Сергей, рассказали, что вообще-то поведению в экстремальной ситуации детей обучают на уроках ОБЖ; кроме того, каждый ревдинский школьник знает, как работают спасатели - они были на экскурсии в пожарной части. Но главное, считают педагоги, это личные качества подростка - его горячее сердце, благодаря которому спасены человеческие жизни.

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