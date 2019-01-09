В Южно-Уральском госуниверситете открылся ресурсный центр "Дом волонтера-2020" для подготовки добровольцев к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. Его организовали на деньги гранта федерального агентства "Росмолодежь".

Как сообщили в вузе, в ресурсном центре планируют обучить более 700 волонтеров. Они пройдут ускоренные курсы английского языка, посетят лекции о волонтерской деятельности, ведению протокола и деловой этики. Стать добровольцами, как обещают организаторы, смогут студенты всех вузов региона.

- Волонтер должен хорошо владеть иностранным языком, знать историю региона и стран, которые входят в ШОС и БРИКС, уметь правильно себя вести в различных, в том числе нештатных, ситуациях, - рассказала заместитель начальника Управления по внеучебной работе ЮУрГУ Вероника Ливончик. - Наш центр мы намеренно открываем за полтора года до проведения международных форумов, чтобы волонтеры успели хорошо подготовиться к исполнению своей миссии.

На заметку

В УрФО волонтеры объединены в 670 организаций, которые работают по социальным, медицинским, патриотическим, культурно-просветительским, экологическим, корпоративным и другим направлениям.