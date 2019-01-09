Спустя девять дней после страшных событий в Магнитогорске у огороженного забором дома на проспекте Карла Маркса, 164 по-прежнему лежат свежие цветы, игрушки и горят свечи. С первых часов трагедии здесь находились десятки и сотни людей, принявших чужую беду, как свою собственную. Кто-то, как встреченная корреспондентами "РГ" бабушка, нес из дома авоськи с нехитрой едой. Кто-то от рассвета до заката работал на месте ЧП в качестве волонтера, помогая сортировать вещи и готовить горячую пищу для пострадавших и сотрудников МЧС. Казалось, взрыв, раздавшийся утром 31 декабря, услышал весь город. И волны этого взрыва разошлись, как круги по воде, тронув души.

Спасали себя и других

Истории спасения жителей рухнувшего подъезда очень похожи. Катастрофа застигла людей врасплох, мгновенно перевернув их привычную жизнь с ног на голову. Но именно в этот момент они повели себя единственно правильно.

Наталью Кожемякину с пятью детьми спустили с восьмого этажа спасатели, ее муж остался им помогать. А живший тремя этажами ниже Алексей Поздняков вывел из опасной зоны восемь человек - свою семью и соседей из двух квартир.

С обеими семьями корреспонденты "РГ" познакомились в школе №14, куда они, еще не до конца поверив в свое чудесное спасение, пришли для получения материальной помощи и где на гренадерского роста Алексея волонтеры никак не могли подобрать зимнюю куртку подходящего размера. В то утро одеться он не успел.

- Если честно, не хочется вспоминать и переживать этот кошмар заново, - хмурится Алексей.

Но тут в разговор вмешивается его сосед Евгений Белоглазов:

- Вы из "Российской газеты"? Пожалуйста, напишите, что, если бы не смелость и решительность Леши, мы бы сейчас с вами не разговаривали!

В день трагедии супруги Поздняковы с двумя маленькими детьми проснулись от шума и пыли обвалившейся штукатурки. В подъезде уже занялась огнем шахта лифта, понесло гарью, а двери от взрыва перекосило и заклинило. Поэтому, наказав жене и детям одеваться, Алексей выскочил на балкон, чтобы оценить обстановку. Счет шел на секунды, балкон соседней квартиры из восьмого подъезда оказался цел. Перебравшись к нему через перила, Алексей разбил остекление, чтобы перенести жену и детей.

В этот момент на лестничную площадку начали выбегать проснувшиеся соседи - парень с девушкой и пожилая семейная пара. Поздняков, вернувшись, предложил всем выбираться вместе через его квартиру. Сначала на соседний балкон перелез Алексей, а потом, приняв с рук жены детей, помог остальным.

- Паники не было, было понимание, что надо срочно выбираться, иначе сгорим или рухнем, - вспоминает Алексей. - В эти секунды каждый делал все, чтобы помочь себе и другим. С соседнего балкона нас по пожарной лестнице спустили спасатели, страхуя каждого снизу.

Наталья Кожемякина спаслась вместе с мужем и пятью детьми четырех, шести, восьми, 13 и 15 лет.

- Когда мы проснулись от грохота, муж вышел на кухню и увидел: все балконы у соседей висят на волоске, - рассказывает Наталья. - Мы сразу позвонили "112". По телефону нас предупредили, чтобы мы находились в одном месте и подавали световые сигналы.

Старшие дети от испуга оделись сразу, а младшие никак не могли понять, что происходит. Пока их собирали, подсвечивая себе мобильниками, наверное, прошло около получаса. К этому времени сотрудники МЧС поднялись к восьмому этажу в люльке подъемника. Наталью с детьми забрали, а мужа попросили помочь вывести из квартиры этажом ниже одинокую бабушку.

Штаб добровольцев

В считанные часы после трагедии в школе № 14 появился по-настоящему народный штаб помощи пострадавшим. Сначала здесь собрали людей, которым удалось уцелеть. Кто-то ждал информации от родных, кто-то просто хотел согреться.

Уже на входе нас встречают молодые ребята в оранжевых жилетах и вежливо, но настойчиво спрашивают, чем помочь: дисциплина в городе сталеваров и впрямь железная.

Знакомимся и узнаем, что одними из первых на место ЧП приехали Вероника Мощенко, Женя Кильдюшкина, Каролина Назарова и еще несколько десятков ребят. Почти сразу сигнал для общего сбора волонтеров поступил из соцсетей. Организаций добровольцев в городе несколько: "Волонтеры победы", студенческие объединения, отделение движения "Серебряные волонтеры".

Добровольцам выдали яркие жилетки и сразу направили на сортировку продуктов. Потом кто-то работал в столовой школы, кто-то принимал от горожан теплые вещи. По словам Каролины, за два-три дня собрали несколько тонн. Полевую кухню для спасателей прямо у разрушенного здания силами молодежи прихода организовал и епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий. Всех, кто работал в зоне бедствия, кормили бесплатно.

- Люди шли сплошным потоком и несли все: от предметов личной гигиены до одеял, одежды и мебели. Общее число волонтеров уже в первые дни перевалило за полторы сотни. Еще более 450 человек оставалось в резерве. Записывали номера телефонов и при необходимости приглашали. Отказов не было, - рассказал Ильяс Ильясов, руководитель "Волонтеров победы".

Мария Ложкина принимает звонки на горячей линии. Как и другие, пришла помочь, да так и осталась. А на следующий день к девяти утра примчалась в штаб, как на работу. Ее телефон звонит ежеминутно, вопросов очень много, поэтому все обращения фиксируются и, если нет возможности ответить сразу, специалисты перезванивают.

Все эти дни штаб гудит, как растревоженный улей. Люди приходят, чтобы оформить документы на получение господдержки, встретиться с другом и просто рассказать свою историю. В спортзале с ними общаются специалисты мэрии. Рядом что-то настойчиво втолковывает журналистам глава Магнитогорска Сергей Бердников. Тут же ведет ежедневный личный прием губернатор Борис Дубровский. Складывается впечатление, что правительство региона и городская администрация чуть ли не в полном составе переехали в здание школы - поближе к людям. И от этого ощущение важности того, что здесь происходит, многократно усиливается.

А еще с первых минут захватывает бешеный ритм работы в большом муравейнике - в школе, у поврежденного здания. И калейдоскоп лиц - спасателей, чиновников, волонтеров, пострадавших и их земляков, которые пришли, потому что просто не могли оставаться дома.

Комментарии

Александр Чуприян, первый заместитель главы МЧС России, генерал-полковник:

- Я думаю, в стране сформировалось уникальное явление, когда от футбольного волонтерства мы перешли к добровольной работе в кризисных ситуациях при спасении человеческих жизней. Мы искренне благодарны всем добровольцам за то, что они сутками были здесь с нами. И я вас уверяю: никто и никогда спасателям горячий чай на подносах прежде не приносил. За всю нашу практику такое случилось впервые! Кстати, полное понимание было и во взаимодействии с властями. Они тоже круглосуточно находились здесь с начала операции и проявили себя как монолитная команда, способная решать задачи любой сложности.

Иннокентий, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский:

- Все, что в нашей жизни случается, случается не просто так. Безусловно, нам всем больно за погибших людей и их близких. Но именно эта боль, наверное, была нужна, чтобы показать, насколько мы можем быть едины. Едины… в горе.

В первый день к месту трагедии уже через несколько часов после взрыва непрерывным потоком шли вереницы людей с сумками, кульками с продуктами и теплыми вещами. Общая беда сплотила и сделала единым целый город. К сожалению, в горе это проще. Теперь бы и в радости нам всем научиться быть вместе!

Справка "РГ"

В результате взрыва бытового газа в подъезде дома на проспекте Карла Маркса, 164 в Магнитогорске произошло обрушение секции многоэтажки с 1-го по 10-й этаж, погибли 39 человек. Из-под завалов удалось вытащить шесть человек, в том числе двоих детей - мальчиков 13 лет и десяти месяцев. Еще 18 человек спасатели сняли из окон квартир.