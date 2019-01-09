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09.01.2019 13:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Тобольске проверят информацию о высаженной из автобуса пенсионерке

Текст: Екатерина Призова

Тобольская межрайонная прокуратура начала проверку информации, которая появилась в соцсетях и СМИ: сообщалось, что из междугородного автобуса высадили пожилую женщину - ветерана труда.

"Рейсовый автобус высадил пенсионерку, которой уже почти 70 лет, в соседней деревне и она шесть километров шла пешком домой", - написала пользователь тюменского паблика в соцсети "ВКонтакте".

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По ее словам, бабушку высадили из автобуса 555-го маршрута потому, что в нужном ей месте не было остановки. Автор поста недоумевает, почему нельзя было довезти пассажирку до места назначения. "У нее не оказалось собой денег, а только проездной, так как ветеран труда. Теперь она лежит с температурой под 40", - пишет девушка.

В обстоятельствах инцидента разберутся надзорные органы. "При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования", - передает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

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