РФ предостерегла США от военного сценария в Венесуэле

Москва предостерегает американские "горячие головы" от военного сценария в Венесуэле. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат "с тревогой и озабоченностью" воспринимает попытки Вашингтона "консолидировать античавесовский фронт из числа государств Латинской Америки". "Это тревожная тенденция", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства уверен, что, несмотря на жесткое противоборство, даже наиболее критически настроенные к Каракасу латиноамериканские правительства "исключают для себя военную интервенцию". "Попытка обращения к военной силе была бы катастрофическим развитием", - указал Рябков.

"Мы предостерегаем от подобного рода "соблазнов" "горячие головы" в Вашингтоне", - подчеркнул замглавы МИД РФ.