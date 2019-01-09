"Родина" продолжает последнюю поверку Лейб-гвардии Кексгольмского полка

На знаменитой фотографии, сделанной в 1908 году, запечатлены около 1250 нижних чинов и офицеров героического лейб-гвардии Кексгольмского полка. По-разному сложились их судьбы, многие погибли на фронтах Первой мировой войны. В 100-летнюю годовщину ее окончания "Родина" решила вернуть потомкам имена и лица героев. Мы идентифицировали девятерых кексгольмцев ("Родина" N11, 2018) и продолжили поиск. Кто ищет, тот всегда найдет!

Сегодня к нам возвращаются еще 14 русских офицеров.

1 (10)

Подпоручик Григорий Кандыба

(крайний слева в ряду офицеров полка)

Дослужился до капитана. В Гражданскую войну служил на белом Юге. Погиб в январе 1920 года при эвакуации Одессы.

2 (11)

Поручик Юрий Марков

(7-й слева в ряду офицеров полка)

Сын капитана Николая Маркова (он тоже на снимке). В Гражданскую войну служил в гетманской армии. Умер в эмиграции в Варшаве.

3 (12)

Штабс-капитан Виктор Жмилев

(2-й слева в ряду офицеров полка)

Дослужился до полковника. В Гражданскую войну служил на белом Юге. Галлиполиец. Эмигрировал в Болгарию. Умер в 1943 году.

4 (13)

Поручик Дмитрий Ядыгин

(11-й слева в ряду офицеров полка)

Дослужился до полковника. Командовал батальоном полка. Погиб в бою 15 июля 1916 года, в возрасте 36 лет. Посмертно произведен в генерал-майоры и награжден орденом Св. Георгия 4-й степени.

5 (14)

Капитан Николай Чашинский

(4-й слева в ряду офицеров полка)

Младший брат капитана Владимира Чашинского, также присутствующего на фото (14-й слева в ряду офицеров). В 1912 году уволен со службы по болезни с производством в полковники.

6 (15)

Поручик Константин Редзько

(12-й слева в ряду офицеров полка)

Дослужился до полковника. Кавалер ордена Св. Георгия 4-й степени. В Гражданскую войну - в Красной армии. Комендант Тамбовского укрепрайона. Вступил в РКП(б). Умер в Москве в 1959 году, похоронен на Донском кладбище.

7 (16)

Штабс-капитан Акоп (Яков) Багратуни

(17-й слева в ряду офицеров полка)

Впоследствии - генерал-майор. Участник Русско-японской войны. Выпускник Николаевской академии Генерального штаба, герой Первой мировой войны, награжден Георгиевским оружием и орденом Св. Георгия 4й ст. В день большевистского переворота, 25 октября 1917 года, на Багратуни были возложены обязанности главнокомандующего войсками Петроградского военного округа. Арестован. После революции - армянский военный комиссар в Петрограде. Руководил обороной Баку от турок в 1918 году. Один из создателей армянской армии. Умер в 1943 году в Лондоне.

8 (17)

Штабс-капитан Александр Станиславский

(стоит с аксельбантом за офицерами полка)

В 1907 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба, после которой направлен в Кексгольмский полк для прохождения строевого ценза (практики) командования ротой, поэтому стоит отдельно от полковых офицеров. В январе 1908 года ездил с депутацией полка для поднесения шефу полка австрийскому императору Францу Иосифу I юбилейного альбома по случаю 60летия шефства. Умер в 1912-1913 годах.

9 (18)

Полковник Алексей Недумов

(16-й слева в ряду офицеров полка)

Составитель полковой истории. Путешественник, автор нескольких книг. В Первую мировую командовал запасным батальоном полка. Умер в эмиграции в Варшаве.

10 (19)

Полковник Константин Ягимовский

(12-й справа в ряду офицеров полка)

Командовал батальоном полка. Участник Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Умер до Первой мировой войны.

11 (20)

Штабс-капитан Давид Хилинский

(5-й справа в ряду офицеров полка)

Хранитель полкового музея. После революции служил в грузинской армии. Командовал двумя ротами восстановленного на Юге России при белых Кексгольмского полка. В 1932 году арестован в Горьком, где работал счетоводом-кассиром. Дальнейшая судьба неизвестна.

12 (21)

Капитан Николай Марков

(18-й слева в ряду офицеров полка)

Отец поручика Юрия Маркова (он тоже на снимке). Дослужился до полковника. В Первую мировую командовал 198-м пехотным Александро-Невским полком. 2 ноября 1914 года получил тяжелое ранение и через день умер.

13 (22)

Штабс-капитан Александр Эггерт

(9-й справа в ряду офицеров полка)

Участвовал в Русско-японской войне. При окружении полка в Восточной Пруссии в 1914 году попал в плен. По возвращении из плена участвовал в Гражданской войне. Дослужился до полковника, участвовал в Белом движении на Юге России, эвакуировался из Крыма, умер в Константинополе.

14 (23)

Капитан Георгий Буланже

(7-й справа в ряду офицеров полка)

Сын француза. Дослужился до полковника. При окружении полка в Восточной Пруссии в 1914 году попал в плен. В плену сохранял часть полкового знамени ("Родина". 2018. N 10). В 1935 году арестован в Ленинграде, выслан в Саратов. Вновь арестован в Саратове в 1937-м и расстрелян. Реабилитирован в 1989 году.

ДЕТАЛЬ

О чем рассказали фуражки?

Исследователь военной формы одежды Д. Клочков из Санкт-Петербурга подтвердил приведенную нами датировку снимка, отметив, что в декабре 1907 года были введены защитные фуражки с тесьмой для летней одежды офицеров, отмененные в 1910 году. Следовательно, снимок не мог быть сделан ранее 1908 года.

ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие читатели!

За годы Первой мировой войны свыше тысячи чинов Лейб-гвардии Кексгольмского полка были награждены георгиевскими наградами за проявленную на полях сражений храбрость. Приглашаем вас принять участие в нашем редакционном расследовании - попробовать идентифицировать на старом снимке офицеров и солдат Лейб-гвардии Кексгольмского полка. Может быть, их лица сохранили архивы. Может быть, семейные альбомы.

Давайте вернем их потомкам. Пусть не всех. Пусть хотя бы еще одного...