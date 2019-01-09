"Родина" продолжает последнюю поверку Лейб-гвардии Кексгольмского полка

На знаменитой фотографии, сделанной в 1908 году, запечатлены около 1250 нижних чинов и офицеров героического лейб-гвардии Кексгольмского полка. По-разному сложились их судьбы, многие погибли на фронтах Первой мировой войны. В 100-летнюю годовщину ее окончания "Родина" решила вернуть потомкам имена и лица героев. Мы идентифицировали девятерых кексгольмцев ("Родина" N11, 2018) и продолжили поиск. Кто ищет, тот всегда найдет!
Сегодня к нам возвращаются еще 14 русских офицеров.
Подпоручик Григорий Кандыба
(крайний слева в ряду офицеров полка)
Дослужился до капитана. В Гражданскую войну служил на белом Юге. Погиб в январе 1920 года при эвакуации Одессы.
Поручик Юрий Марков
(7-й слева в ряду офицеров полка)
Сын капитана Николая Маркова (он тоже на снимке). В Гражданскую войну служил в гетманской армии. Умер в эмиграции в Варшаве.
Штабс-капитан Виктор Жмилев
(2-й слева в ряду офицеров полка)
Дослужился до полковника. В Гражданскую войну служил на белом Юге. Галлиполиец. Эмигрировал в Болгарию. Умер в 1943 году.
Поручик Дмитрий Ядыгин
(11-й слева в ряду офицеров полка)
Дослужился до полковника. Командовал батальоном полка. Погиб в бою 15 июля 1916 года, в возрасте 36 лет. Посмертно произведен в генерал-майоры и награжден орденом Св. Георгия 4-й степени.
Капитан Николай Чашинский
(4-й слева в ряду офицеров полка)
Младший брат капитана Владимира Чашинского, также присутствующего на фото (14-й слева в ряду офицеров). В 1912 году уволен со службы по болезни с производством в полковники.
Поручик Константин Редзько
(12-й слева в ряду офицеров полка)
Дослужился до полковника. Кавалер ордена Св. Георгия 4-й степени. В Гражданскую войну - в Красной армии. Комендант Тамбовского укрепрайона. Вступил в РКП(б). Умер в Москве в 1959 году, похоронен на Донском кладбище.
Штабс-капитан Акоп (Яков) Багратуни
(17-й слева в ряду офицеров полка)
Впоследствии - генерал-майор. Участник Русско-японской войны. Выпускник Николаевской академии Генерального штаба, герой Первой мировой войны, награжден Георгиевским оружием и орденом Св. Георгия 4й ст. В день большевистского переворота, 25 октября 1917 года, на Багратуни были возложены обязанности главнокомандующего войсками Петроградского военного округа. Арестован. После революции - армянский военный комиссар в Петрограде. Руководил обороной Баку от турок в 1918 году. Один из создателей армянской армии. Умер в 1943 году в Лондоне.
Штабс-капитан Александр Станиславский
(стоит с аксельбантом за офицерами полка)
В 1907 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба, после которой направлен в Кексгольмский полк для прохождения строевого ценза (практики) командования ротой, поэтому стоит отдельно от полковых офицеров. В январе 1908 года ездил с депутацией полка для поднесения шефу полка австрийскому императору Францу Иосифу I юбилейного альбома по случаю 60летия шефства. Умер в 1912-1913 годах.
Полковник Алексей Недумов
(16-й слева в ряду офицеров полка)
Составитель полковой истории. Путешественник, автор нескольких книг. В Первую мировую командовал запасным батальоном полка. Умер в эмиграции в Варшаве.
Полковник Константин Ягимовский
(12-й справа в ряду офицеров полка)
Командовал батальоном полка. Участник Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Умер до Первой мировой войны.
Штабс-капитан Давид Хилинский
(5-й справа в ряду офицеров полка)
Хранитель полкового музея. После революции служил в грузинской армии. Командовал двумя ротами восстановленного на Юге России при белых Кексгольмского полка. В 1932 году арестован в Горьком, где работал счетоводом-кассиром. Дальнейшая судьба неизвестна.
Капитан Николай Марков
(18-й слева в ряду офицеров полка)
Отец поручика Юрия Маркова (он тоже на снимке). Дослужился до полковника. В Первую мировую командовал 198-м пехотным Александро-Невским полком. 2 ноября 1914 года получил тяжелое ранение и через день умер.
Штабс-капитан Александр Эггерт
(9-й справа в ряду офицеров полка)
Участвовал в Русско-японской войне. При окружении полка в Восточной Пруссии в 1914 году попал в плен. По возвращении из плена участвовал в Гражданской войне. Дослужился до полковника, участвовал в Белом движении на Юге России, эвакуировался из Крыма, умер в Константинополе.
Капитан Георгий Буланже
(7-й справа в ряду офицеров полка)
Сын француза. Дослужился до полковника. При окружении полка в Восточной Пруссии в 1914 году попал в плен. В плену сохранял часть полкового знамени ("Родина". 2018. N 10). В 1935 году арестован в Ленинграде, выслан в Саратов. Вновь арестован в Саратове в 1937-м и расстрелян. Реабилитирован в 1989 году.
О чем рассказали фуражки?
Исследователь военной формы одежды Д. Клочков из Санкт-Петербурга подтвердил приведенную нами датировку снимка, отметив, что в декабре 1907 года были введены защитные фуражки с тесьмой для летней одежды офицеров, отмененные в 1910 году. Следовательно, снимок не мог быть сделан ранее 1908 года.
Дорогие читатели!
За годы Первой мировой войны свыше тысячи чинов Лейб-гвардии Кексгольмского полка были награждены георгиевскими наградами за проявленную на полях сражений храбрость. Приглашаем вас принять участие в нашем редакционном расследовании - попробовать идентифицировать на старом снимке офицеров и солдат Лейб-гвардии Кексгольмского полка. Может быть, их лица сохранили архивы. Может быть, семейные альбомы.
Давайте вернем их потомкам. Пусть не всех. Пусть хотя бы еще одного...