Россиян призвали избегать мест скопления людей во Франции

Российский МИД рекомендовал соотечественникам избегать мест массового скопления людей в Париже и других французских городах в субботу, 12 января, на период проведения очередной протестной акции "желтых жилетов".

"Во Франции 12 января продолжатся акции движения "желтых жилетов" в Париже, Бурже (регион Центр - Валь-де-Луар) и других городах. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

Напомним, движение "желтые жилеты" объявило о проведении восьмой по счету акции протеста в Париже и других крупных городах страны. Ситуация остается сложной, несмотря на отказ правительства Франции отменить запланированные ранее налоги на бензин и дизель и принятие мер социальной направленности.

Население поддерживает "желтые жилеты", однако высказывается против насильственных действий. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, разрушениями магазинов, банков и поджогами машин. В Париже крупные торговые сети потеряли за последнее время значительную часть выручки