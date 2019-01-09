РЖД: Погрузка в 2018 году выросла на 2,2 процента

В 2018 году на железной дороге погрузка выросла почти до 1,29 миллиарда тонн грузов. Что на 2,2 процента больше, чем годом раннее.

По данным РЖД, лидером роста стало зерно. Его погрузили 27,1 миллиона тонн, что на 22,6 процента больше, чем в прошлом году. Черных металлов погрузили больше на семь процентов, 78,1 миллиона тонн. Уголь прибавил 4,6 процента к 2017 году (всего 374,9 миллиона тонн). Он на первом месте по объемам.

В общей сумме грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил 3304,4 миллиарда тонно-километров (плюс 4 процента).