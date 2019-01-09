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Рубрика: Экономика

РЖД: Погрузка в 2018 году выросла на 2,2 процента

Текст: Татьяна Шадрина

В 2018 году на железной дороге погрузка выросла почти до 1,29 миллиарда тонн грузов. Что на 2,2 процента больше, чем годом раннее.

Мазут, зерно и черные металлы на экспорт будут возить по спецтарифам

По данным РЖД, лидером роста стало зерно. Его погрузили 27,1 миллиона тонн, что на 22,6 процента больше, чем в прошлом году. Черных металлов погрузили больше на семь процентов, 78,1 миллиона тонн. Уголь прибавил 4,6 процента к 2017 году (всего 374,9 миллиона тонн). Он на первом месте по объемам.

В общей сумме грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил 3304,4 миллиарда тонно-километров (плюс 4 процента).

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"
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