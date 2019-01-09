С 1 января вступил в силу закон о совершенствовании пенсионной системы

С 1 января 2019 года оформлять пенсию россияне будут по новым правилам. Основное нововведение - с этого года начинается поэтапное повышение пенсионного возраста. Но поскольку в результате в ближайшие годы будет увеличиваться количество работающих, параллельно принят и начинает работать ряд мер, защищающих права работников старшего возраста.

Старость отменяется: активные виды спорта уже больше не привилегия молодежи. Фото: АВТОР

Каковы самые главные изменения?

1 Индексация текущих пенсий

Сначала - о нынешних пенсионерах. Сэкономленные финансовые ресурсы направлены на повышение пенсий неработающим пенсионерам. Январскую пенсию они получили с учетом индексации на 7,05 процента.

При этом уже второй год индексация страховых пенсий происходит на месяц раньше, чем обычно: не с 1 февраля, а с 1 января. И с этого года такой порядок становится постоянным, он закреплен законодательно.

Много вопросов возникает по поводу величины прибавки после индексации. Средняя страховая пенсия по старости выросла на 1 тысячу рублей - с прошлогодних 14 414 до 15 430 рублей. При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии рассчитывалась индивидуально, напомнили в Пенсионном фонде. Чем выше приобретенные у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.

В таблице наглядно показаны суммы увеличения пенсии после индексации в зависимости от суммы, которую пенсионер получал в 2018 году.

Для тех, кто продолжает работать и после оформления пенсии, порядок ее пересмотра остался прежним: пенсию таким гражданам выплачивают в назначенном в момент ее оформления размере, без учета ежегодной индексации, а пересчитывают в августе. Увеличение индивидуально у каждого и зависит от размера зарплаты конкретного пенсионера и суммы перечисленных за него страховых взносов в Пенсионный фонд в предыдущем году. Когда пенсионер окончательно оставляет работу, Пенсионный фонд одномоментно пересчитывает его пенсию, увеличивая на суммарный коэффициент индексации - сразу за все годы "переработки".

Что касается ЕДВ (ежемесячной денежной выплаты), которую вместе с пенсией получают некоторые льготные категории, она, как и в предыдущем году, будет проиндексирована с 1 февраля.

2 Дополнительная прибавка селянам

У селян, отработавших в сельском хозяйстве не менее 30 лет, помимо общей со всеми индексации с 1 января произошло увеличение фиксированной выплаты к пенсии на 25 процентов. С 1 января фиксированная выплата к страховой пенсии составляет у всех пенсионеров 5334 рубля, а у бывших работников сельского хозяйства соответственно на 1333 рубля больше. Эта добавка будет выплачиваться в дополнение к уже проиндексированной пенсии. В итоге сельские жители получат двойную прибавку.

Важный момент: чтобы иметь право получать повышенный размер фиксированной выплаты, пенсионер должен жить в сельской местности (если переехал в город и зарегистрирован по новому адресу - значит, сельским жителем он уже быть перестал).

Кто считается "отработавшим в сельском хозяйстве"? Правительство утвердило своим постановлением список работ, производств, профессий, всего более 500 пунктов. В него включены работники сельхозпредприятий, колхозов, фермерских хозяйств, МТС, сельхозартелей, а также руководящее звено: директора совхозов, председатели колхозов, руководители цехов и бригад и т.д. Попали в список и смежные специальности: инженеры-гидротехники, мелиораторы, землеустроители, энергетики и т.д. Главное - чтобы местом их работы было именно сельхозпредприятие.

Перерасчет Пенсионный фонд произвел всем сельским пенсионерам автоматически - на основании данных в пенсионном деле. Если у кого-то возникли сомнения или вопросы - за разъяснениями можно обратиться в клиентскую службу ПФР.

3 Как будет увеличиваться пенсионный возраст

"РГ" много об этом писала, но вопросов от наших читателей приходит очень много. Женщины 1963 года рождения и мужчины 1958 года - это те возраста, которые оформляли выход на пенсию по прежним нормам (55 лет и 60 соответственно) в 2018 году. С 2019 года повышать возраст выхода на пенсию будут постепенно - по году за год, пока не будет достигнута верхняя "планка" - 60 лет у женщин и 65 у мужчин. Произойдет это в 2023 году, когда закончится переходный период.

При этом в первые два года - в 2019 и 2020 году - по предложению президента будет действовать льготный порядок повышения: пенсию можно оформить на полгода раньше вновь установленного возраста. Подробности - в таблице.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/Ирина Невинная

4 Кому сохранят досрочные пенсии

Некоторым категориям пенсионеров сохранен прежний возраст выхода на пенсию. Как и раньше, право на досрочную пенсию имеют так называемые "списочники" - работники вредных и опасных производств.

Кроме того, сохранены льготы некоторым социально уязвимым категориям граждан. Так, не повышается возраст выхода на пенсию у представителей коренных народов Севера, а также тех, кто получает страховые пенсии по социальным причинам (это некоторые виды заболеваний).

Расширены льготы для многодетных матерей. Право на досрочную пенсию (по сравнению с новым пенсионным возрастом для женщин 60 лет) получили мамы троих детей (родившие и воспитавшие их минимум до восьмилетнего возраста) - они смогут оформить пенсию на три года раньше, то есть в 57 лет. Если у женщины четверо детей - оформление пенсии может быть на четыре года раньше общеустановленного возраста - в 56 лет. А мамы пятерых детей будут выходить на пенсию по-прежнему в 50 лет (то есть на 10 лет старше нового пенсионного возраста).

5 Как защитят предпенсионеров

Понятно, что, поскольку в связи с повышением возрастной планки на пенсию в ближайшие годы будет выходить меньше пенсионеров, количество работающего населения будет расти. В минтруде не ожидают в связи с этим серьезных обострений на рынке труда. Тем не менее принято несколько законодательных норм в защиту трудовых прав работников старшего, точнее, предпенсионного возраста.

Во-первых, сам предпенсионный возраст определен теперь как пять лет до момента возникновения права на пенсию (в том числе в некоторых случаях - досрочную).

Во-вторых, предпенсионеров защитили от необоснованных увольнений. За это (как и за отказ в приеме на работу) теперь введена уголовная ответственность. Со стороны работодателя отвечать будут ответственные должностные лица, такие поправки внесены в Уголовный кодекс РФ. По решению суда допустивших нарушение могут наказать штрафом до 200 тысяч рублей либо обязательными работами сроком на 360 часов.

В-третьих, решено дать возможность работникам старших возрастов (начиная с предпенсионного) позаботиться о сохранении здоровья. Ежегодно предпенсионеры смогут получить у работодателя два свободных от работы оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации - профилактического посещения врачей, выполнения анализов и диагностических исследований. Все остальные работники получили такое же право, но только один день и раз в три года. Оплата за такие дни рассчитывается исходя из среднего заработка работника.

Инфографика "РГ": Александр Чистов/Ирина Невинная

6 Какие меры будут действовать в случае потери работы

Если предпенсионер все же потеряет работу, у него есть несколько возможностей поправить свое материальное положение при поддержке государства.

В региональных службах занятости с нынешнего года для предпенсионеров предназначены специальные обучающие программы. Это и освоение новых профессий, и переподготовка и повышение квалификации в своей или смежной области. Главная цель - повысить конкурентоспособность зрелых кадров по сравнению с молодежью.

Интересный момент: пройти обучение смогут не только безработные граждане (вставшие на официальный учет в службе занятости). Переподготовка возможна и "на опережение", без потери работы - в службе занятости обязаны принять и помочь даже в том случае, если предпенсионер сохраняет рабочее место, но хочет укрепить свои позиции или, к примеру, сменить род деятельности.

7 Студенты-предпенсионеры получат стипендию

Если органы службы занятости направляют предпенсионера на переобучение, ему положена стипендия:

если с момента увольнения до начала учебы прошло менее 12 месяцев и при этом до увольнения на предприятии предпенсионер отработал не менее 26 недель, - стипендия выплачивается в размере 75 процентов от среднего заработка за последние три месяца работы (но не выше и не ниже максимального и минимального размера пособия по безработице с учетом районного коэффициента);

если до увольнения гражданин отработал менее 26 недель, стипендия выплачивается в размере пособия по безработице, положенного конкретному человеку на день, предшествующий началу обучения;

если после увольнения прошел год и более или если гражданин был уволен из-за нарушения трудовой дисциплины, стипендия выплачивается в размере минимального пособия по безработице с учетом районного коэффициента;

если гражданин проходит переобучение потому, что не может справляться с прежними обязанностями из-за потери здоровья в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, ему выплачивается средняя зарплата за последние три месяца работы (но не более максимального пособия по безработице).

8 Когда выплачивается пособие по безработице

Тут порядок для уволенных предпенсионеров и других безработных примерно одинаков, но гражданам старших возрастов теперь предоставлены некоторые преимущества.

Пособие по безработице при постановке на учет в службу занятости рассчитывается исходя из среднего заработка на последнем месте работы за три месяца перед увольнением.

В первые три месяца пособие составляет 75 процентов средней зарплаты; следующие три месяца - 60 процентов. Но не выше утвержденного максимального размера пособия и не ниже его минимальной величины. При этом пособие выплачивается не более шести месяцев в течение года. Для тех, кто впервые ищет работу либо не работал больше года, а также в случае, если был уволен "по статье", пособие выплачивается только три месяца в течение года и в размере минимальной утвержденной суммы.

Инфографика "РГ": Александр Чистов/Ирина Невинная

9 Дополнительные преференции предпенсионерам

Что касается граждан предпенсионного возраста, который, напомним, с нынешнего года составляет пять лет до момента возникновения права на назначение пенсии, они получили некоторые привилегии.

Так, по сравнению с "обычными" безработными, срок выплаты пособия у предпенсионеров увеличен вдвое: он составляет максимум 12 месяцев в течение 18 месяцев.

Более того, этот срок может быть увеличен: если у предпенсионера большой стаж работы (более 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин, либо выработан стаж, достаточный для оформления досрочной пенсии), - срок выплаты пособия увеличивается на две недели за каждый год сверх 25 и 20 лет стажа для мужчин и женщин соответственно.

При этом также введено ограничение по максимальной продолжительности выплаты пособия: не более 24 месяцев в течение 36 месяцев.

Размер пособия у предпенсионеров тоже более выгодный.

в первые три месяца после постановки на учет в качестве безработного он составляет 75 процентов среднего заработка по последнему месту работы;

в следующие четыре месяца - выплачивают 60 процентов среднего заработка;

в дальнейшем пособие составляет 45 процентов средней зарплаты.

При этом также действует ограничение по максимальному размеру пособия. Этот норматив ежегодно утверждает правительство. В 2019 году максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста составляет 11 280 рублей.

10 На пенсию можно выйти досрочно

Наконец, если безработного предпенсионера не удается трудоустроить, орган занятости может выдать ему представление для оформления страховой пенсии досрочно. Но не ранее чем за два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста. При этом гражданин должен иметь достаточную продолжительность страхового стажа: у мужчин стаж должен составлять минимум 25 лет, а у женщин - не менее 20 лет.

Пенсионный банк вопросов

Как получить "сельскую" надбавку, если профессия не указана в перечне

Здравствуйте! У меня вопрос по "сельской" надбавке. Подпадают ли под категорию работников сельского хозяйства, дающую право на надбавку к пенсии, летчики сельскохозяйственной авиации? В перечне, утвержденном правительством, я такой категории не нашел.

Granits56@mail.ru

В "Списке работ, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии…" (утвержденном постановлением Правительства РФ №1440 от 29 ноября 2018 года) специальность "летчик сельскохозяйственной авиации" не указана.

Но тем же 1440-м постановлением правительства предусмотрено, что Министерство труда и социальной защиты РФ по представлению Министерства сельского хозяйства РФ и по согласованию с Пенсионным фондом может устанавливать "тождество работ, производств, профессий, должностей, специальностей", предусмотренных утвержденным списком, если какие-либо сельскохозяйственные работы, производства, профессии, должности и специальности имели "иные наименования". Как пояснили в Пенсионном фонде, это даст возможность получить надбавку пенсионерам, которые реально подпадают под условия для повышения фиксированной выплаты, но записи об их месте работы и роде деятельности, зафиксированные в документах о трудовой деятельности, были сформулированы по-другому.

Могут ли отменить уже назначенную пенсию

Я на пенсии по северному стажу, но по возрасту мне надо еще работать три года. Не отменят ли мне льготную пенсию по северному стажу? Продолжаю работать.

Для людей, которым пенсия назначается досрочно за работу на Крайнем Севере и в приравненных районах, со следующего года возраст выхода на пенсию начнет постепенно увеличиваться. Однако если пенсия уже назначена, пенсионер продолжит получать выплаты, невзирая ни на какие изменения.

Инфографика "РГ": Александр Чистов/Ирина Невинная

Когда начнет действовать пенсионная льгота для мам троих детей

Меня зовут Людмила, я 1966 года рождения, у меня трое детей (родились в 1986,1989,1991 годах), стаж 22 года. Когда я выйду на пенсию? По новой пенсионной сетке - в 58 лет, но так как я имею троих детей - вроде как бы в 55. Так ли это? Прошу разъяснения.

Людмила Невельская

По новому закону женщины 1966 года рождения действительно выходят на пенсию в 58 лет. Этого возраста они достигнут в 2024 году. Однако, если женщина воспитала троих детей до 8 лет и у нее есть не менее 15 лет стажа, она имеет право досрочно выйти на пенсию как многодетная мама на три года раньше нового пенсионного возраста, то есть в 57 лет (а не в 55, как вы решили). Такая льгота начнет действовать с 2023 года, поскольку до этого времени многодетные мамы смогут выходить на пенсию в более раннем возрасте (в 2019-м и первом полугодии 2020 года - в 55 лет и 6 месяцев, во втором полугодии 2021-го и первом полугодии 2022 года - в 56 лет и 6 месяцев) по общим основаниям так же, как и другие женщины. Таким образом, вы сможете оформить досрочную пенсию как мать троих детей в 2023 году, когда вам исполнится 57 лет. Женщинам с четырьмя детьми тоже будет предоставлено право досрочно выйти на пенсию. Сделать это они смогут на четыре года раньше нового пенсионного возраста, в 56 лет. Первым годом, в котором заработает эта льгота, станет 2021-й. Также напомним, что женщины, воспитавшие пятерых детей, имеют право получать пенсию уже с 50 лет. Эта льгота действует сегодня и сохранится в дальнейшем.

Изменится ли размер пенсии при переезде

Как узнать, не урежут ли пенсию при переезде в другой регион, например, с Дальнего Востока на юг или запад России? В местном отделении Пенсионного фонда не могу добиться четкого ответа на этот вопрос!

Венера К.

При переезде в другой регион, за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, пенсионер продолжает получать положенную ему пенсию в установленном размере. Ее размер может увеличиться/уменьшиться только за счет прожиточного минимума пенсионера (касается неработающих пенсионеров), установленного в том или ином регионе. К примеру, пенсионеру была назначена пенсия в размере 7 тысяч рублей, но размер ее был увеличен до 9 тысяч в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в регионе его проживания. При переезде доплата к пенсии (к тем 7 тысячам рублей) либо увеличится, либо уменьшится в зависимости от прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе, куда он собирается переехать.

Второй момент касается переезда из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей либо в эти районы.

1. Пенсия назначалась гражданину, проживающему в районах Крайнего Севера и приравненных местностях, и была увеличена на соответствующий районный коэффициент. В этом случае при переезде из района Крайнего Севера (приравненной к нему местности), пенсия на этот установленный коэффициент уменьшается. При переезде в район Крайнего Севера (приравненную к нему местность) пенсия будет увеличена.

2. Также пенсия в повышенном размере может быть назначена гражданину при выработке специального северного стажа. В этом случае при назначении пенсии увеличивается непосредственно фиксированная выплата, и при переезде размер пенсии не изменяется.