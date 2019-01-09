Samsung представила смарт-телевизоры с необычными функциями

Samsung презентовала на выставке CES 2019 смарт-телевизоры с новыми интересными возможностями.

Устройства оснащены обновленным голосовым помощником Bixby, который способен распознавать голоса на приличном расстоянии. Он задает интуитивные вопросы и поощряет последовательные беседы, чтобы лучше понять, что имеют в виду пользователи. А потом формирует их предпочтения.

Благодаря тому, что Samsung расширила свои партнерские отношения, владельцам телевизоров будет доступен больший объем контента, включая бесплатные каналы и потоковое ТВ-вещание. Также устройства будут поддерживать технологию Over The Top (OTT), позволяющую получать видеоуслуги через интернет.

В марте начнет действовать договоренность компании с Apple, которая наделит смарт-телевизоры функциями приставки Apple TV. Устройства будут поддерживать протокол Airplay 2. Пользователи получат доступ к библиотеке iTunes, смогут покупать или брать напрокат фильмы, сериалы и прочий контент. Также "умные телевизоры" будут работать с Amazon, Alexa и Google Assistant.

Кроме этого, смарт-телевизоры получили возможность управлять устройствами "умного дома" с помощью панели SmartThings. С ее помощью можно создать комплексную экосистему IoT, которая позволит, например, отключить кондиционер при обнаружении открытых окон. Либо включить свет, когда данные со смартфона передадут сигнал, что пользователь подходит к дому.

Телевизоры можно будет использовать в качестве экранов для камер видеонаблюдения. Также они получат функцию Remote Access, которая обеспечит расширенную беспроводную связь с ПК, планшетами и смартфонами. Пользователи смогут удаленно управлять совместимыми программами и приложениями через свои Samsung Smart TV.