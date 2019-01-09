Samsung запатентовала смартфон с магнитами

Samsung Electronics подала во Всемирную организацию интеллектуальной собственности патент на необычный смартфон.

Как отмечает портал Letsgodigital, по сути это два смартфона, каждый со своим корпусом и процессором. Они могут функционировать независимо друг от друга. Их уникальная особенность - возможность примагничиваться.

Каждый из гаджетов имеет три магнита. Цилиндрический, расположенный на продольной оси корпуса, позволяет соединять два устройства бок о бок. В итоге получается дисплей двойного размера, похожий на складной смартфон.

Также смартфоны можно примагнитить задними сторонами, либо частично наложить друг на друга. Функционал при этом значительно расширяется.

Неизвестно, будет ли применена именно эта технология в складном смартфоне Samsung Galaxy Fold, который должен выйти в ближайшие месяцы.

Пока в Сети появились данные, что его прототип презентовали на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе. Но не всем, а ограниченному кругу лиц, на закрытом мероприятии.

Известно, что в разложенном состоянии складной гаджет не имеет швов, экран экран устройства выглядит очень гладким. Однако отмечается, что полное складывание устройства приведет к поломке. Поэтому боковые стороны гаджета должны быть слегка приподняты в сложенном состоянии.