Новости

Абсолютным фаворитом премии BAFTA стала "Фаворитка" 16:25
Медведев выделил 147 млн рублей на жилье пострадавшим в Магнитогорске 16:23
В Беларусь на новогодние каникулы приехали почти 157 тысяч россиян 16:12
Hyundai представил монстрообразный шагающий автомобиль 16:07
Все члены синода Константинополя подписали томос об автокефалии ПЦУ 15:57
Сильные морозы в Центральной России и Поволжье сменятся снегопадами 15:56
Премьер Австралии попросил пресс-службу ретушировать его волосы 15:54
В Мексике освободили 16 политзаключенных 15:52
Шарапова выступит на турнире в Санкт-Петербурге 15:50
Названы самые популярные имена новорожденных в Минске 15:44
Житель Башкирии семь лет скрывал от детей, что их мать жива 15:43
На главу исполкома Чистополя завели дело о крупной взятке 15:40
Похитители потребовали у миллионера выкуп за жену в криптовалюте 15:38
В Чечне из-за аварии без света остались более 42 тысяч человек 15:31
Fitch может понизить рейтинг США из-за остановки работы правительства 15:29
"Полицейский с Рублевки" стал самой кассовой российской комедией 15:28
Умерла последняя гавайская улитка 15:21
Объявлены режиссер и актерский состав приквела "Игры престолов" 15:20
Туристы начали бронировать места в белорусских агроусадьбах на время Евроигр 15:19
Более 60 процентов испанцев живут с родителями до 30 лет 15:19
Под Ростовом появился новый пост на границе с Украиной 15:16
Рестайлинговая "семерка" BMW удивила брутальным "фасадом" 15:16
Журфак МГУ откроет двери для абитуриентов 15:14
В Новгородской области появился рельсовый автобус 15:13
ЦБ снизил курсы доллара и евро более чем на 2 рубля 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
В каких регионах зарплаты будут расти быстрее
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
Что изменится в жизни россиян в первый месяц 2019 года
09.01.2019 15:50
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Шарапова выступит на турнире в Санкт-Петербурге

Текст: Анна Козина

Экс-первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова выступит на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy - 2019, который пройдет с 28 января по 3 февраля.

Фото: Виктор Васенин/РГ
Восемь россиянок вышли во второй круг квалификации Australian Open

На прошлой неделе Шарапова из-за травмы бедра отказалась от продолжения борьбы в четвертьфинале турнира в китайском Шэньчжэне, где по ходу встречи проигрывала белорусской спортсменке Арине Соболенко со счетом 1:6, 2:4.

Однако генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев заявил на пресс-конференции, что надеется на скорейшее выздоровление Шараповой и на ее успешное участие как в первом в сезоне "Большом шлеме", так и питерском турнире.

По словам Медведева, который ссылается на команду теннисистки, она готовится к Открытому чемпионату Австралии.

Помимо Шараповой, на St. Petersburg Ladies Trophy приедут три теннисистки из топ-10: победительница прошлого турнира Петра Квитова из Чехии, голландка Кики Бертенс и россиянка Дарья Касаткина.

Спорт Теннис Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Мария Шарапова
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев выделил 147 млн рублей на жилье пострадавшим в Магнитогорске
В Госдуме и Совфеде оценили высказывание о Путине как "подарке" для НАТО
В Кремле рассказали о договоренностях с ВАДА
Бессмертный танк: Минобороны рассказало о планах на Т-34
Как будут рассчитывать стоимость полиса ОСАГО с января