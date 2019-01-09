Шарапова выступит на турнире в Санкт-Петербурге

Экс-первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова выступит на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy - 2019, который пройдет с 28 января по 3 февраля.

На прошлой неделе Шарапова из-за травмы бедра отказалась от продолжения борьбы в четвертьфинале турнира в китайском Шэньчжэне, где по ходу встречи проигрывала белорусской спортсменке Арине Соболенко со счетом 1:6, 2:4.

Однако генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев заявил на пресс-конференции, что надеется на скорейшее выздоровление Шараповой и на ее успешное участие как в первом в сезоне "Большом шлеме", так и питерском турнире.

По словам Медведева, который ссылается на команду теннисистки, она готовится к Открытому чемпионату Австралии.

Помимо Шараповой, на St. Petersburg Ladies Trophy приедут три теннисистки из топ-10: победительница прошлого турнира Петра Квитова из Чехии, голландка Кики Бертенс и россиянка Дарья Касаткина.