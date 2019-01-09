СК РФ: Глава авиакомпании iFly обвиняется во взятке на 2 млн

В Москве пройдет суд над генеральным директором авиакомпании iFly по подозрению в даче взятки в особо крупном размере должностному лицу, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК России. Бизнесмен, по информации следователей, передал чиновнику более двух миллионов рублей.

"Следствием установлено, что глава авиакомпании iFly в 2017-2018 годах за организацию выдачи для авиакомпании разрешения на разовые полеты гражданских воздушных судов в порядке международных нерегулярных (чартерных) сезонных рейсов, ежемесячно передавал заместителю начальника управления регулирования перевозок Росавиации взятку в сумме 180 тысяч рублей., - уточнили в ведомстве. - За указанный период общая сумма переданной взятки составила 2 миллиона 160 тысяч рублей".

Имущество задержанного на сумму 27 млн рублей арестовано в целях обеспечения наказания.