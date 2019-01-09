СМИ: Иран пересмотрит сотрудничество с ЕС в сфере безопасности

Исламская Республика намерена кардинально пересмотреть взаимодействие со странами Евросоюза в сфере безопасности и сотрудничества правоохранительных структур. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на дипломатический источник.

"В связи с тем, что европейские страны продолжают оказывать поддержку известным террористическим группировкам и укрывают их на своей территории, власти Исламской Республики в настоящее время занимаются оценкой и пересмотром сотрудничества со странами Европы в области разведки, обеспечения безопасности и взаимодействия по линии правоохранительных органов", - сказал иранский дипломат.

Источник добавил, что Тегеран по указанному вопросу "в скором времени примет важные решения".

Напомним, что накануне Совет Евросоюз включил в перечень террористов ЕС двух граждан Ирана и подразделение министерства информации и безопасности ИРИ в ответ на нападения на иранских оппозиционеров на территории Европы.

В Тегеране отрицают причастность своих спецслужб к организации покушений и обвиняют ЕС в покровительстве членам Организации моджахедов иранского народа, которая в ИРИ считается террористической.