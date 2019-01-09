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Рубрика: В мире

СМИ: Трамп стремится к договоренности с КНР ради роста фондовых индексов

Президент США Дональд Трамп стремится как можно быстрее договориться с Китаем по торговым вопросам, поскольку полагает, что за этим последует стабильный рост фондовых индексов.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Глава Белого дома рассчитывает, что котировки в США отреагируют на достижение договоренности уверенным ростом. В последние же месяцы в свете неопределенности исхода торговых споров США и Китая на американских фондовых рынках неоднократно фиксировалось серьезное снижение индексов.

Фото: REUTERS/JIM YOUNG
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Сообщается также, что и экономические советники Трампа призывают к скорейшему разрешению спорных вопросов с Пекином. По их мнению, это будет способствовать нормализации ситуации на рынках в США.

Агентство приводит слова руководителя консультационной компании China Beige Book Лиланда Миллера, который заявил, что "многие в Белом доме желали бы более продолжительной борьбы, но задает тон президент, а он говорил, что стремится к сделке", - цитирует ТАСС.

Прошедшие 7-8 января в Пекине китайско-американские переговоры стали первой официальной встречей представителей двух стран по торгово-экономическим вопросам с начала декабря, когда председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп договорились на саммите G20 в Аргентине приступить к устранению противоречий в двустороннем товарообороте. Эти консультации направлены на отмену взаимных пошлин и устранение недовольства по ряду торговых вопросов.

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