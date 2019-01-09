Средства малого бизнеса в банках попали под страховку

С 1 января 2019 года система страхования банковских вкладов распространилась на средства малых предприятий. Величина возмещения установлена на том же уровне, что и у частных вкладчиков и индивидуальных предпринимателей - до 1,4 миллиона рублей.

Отсутствие страхования денег малого бизнеса серьезно тормозило его развитие, подчеркивали в ЦБ. Закон определяет документы, которые малые предприятия должны подать в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) при наступлении страхового случая для выплаты им страхового возмещения, а также порядок перечисления сумм страхового возмещения. Глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков оценивал, что под действие закона попадут почти три миллиона малых предприятий, сумма страхового покрытия составит около двух триллионов рублей.

Страхование вкладов малого бизнеса будет выгодно частным банкам, сосредоточенным на работе с малым и средним бизнесом, писали аналитики международного рейтингового агентства Moody’s. "Это облегчит давление, возникающее из-за оттока клиентов в трудные времена", - отмечали они. По мнению Moody’s, инициатива в целом будет положительна для российских банков, поскольку повысит стабильность вкладов и доверие вкладчиков.