Старейшая жительница США скончалась в возрасте 114 лет

В американском городе Кливленд-Хайтс скончалась старейшая жительница США Лесли Браун. Ей было 114 лет.

Внучка рассказала журналистам, что секрет долголетия бабушки - "сладкий картофель и вера в Бога".

Браун родилась в Атланте в 1904 году. В 18 лет она переехала в Огайо, вышла замуж и стала мамой. Всего у нее было 5 детей. В последние годы женщина жила в доме одной из трех дочерей.

Как отмечает ТАСС, Браун стала старейшей жительницей Соединенных Штатов 9 мая прошлого года. В тот день ушла из жизни в возрасте 114 лет Дельфин Гибсон.