Новости

Куклу Барби сыграет Марго Робби 18:10
Попавший в больницу Николай Дроздов рассказал о своем состоянии 17:46
"Полицейский с Рублевки" стал самой кассовой российской комедией 15:28
Объявлены режиссер и актерский состав приквела "Игры престолов" 15:20
Звезды российского шоу-бизнеса поспорили о нецензурной лексике 15:03

Студия отказалась от кроссовера "Людей в черном" и "Мачо и ботана"

Новости
    09.01.2019, 17:52
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На студии Sony Pictures отказались от проекта, чья фабула, признаться, изначально звучала странновато - речь о кроссовере серий "Люди в черном" и "Мачо и ботан" (21 Jump Street). Об этом сообщает Газета.ru.

Фото: kinopoisk.ru
"1+1: Голливудская история" - еще один ремейк французского хита

Продюсер франшизы "Люди в черном" Уолтер Паркс пояснил, что при зрелом размышлении студией было принято решение зарубить проект, так как безболезненно совместить серии создателям показалось "невозможным", - цитирует Паркса Yahoo Movies. При этом участники процесса заявляли, что в целом идея, конечно, любопытная.

Напомним. Про возможность удивительного этого кроссовера стало известно в 2014 году, когда хакеры взломали электронную почту сотрудников студии и ознакомились с их служебной перепиской по теме.

При этом публика восприняла новость как шутку. Но чуть позже появилось и официальное подтверждение, и рабочее название ленты - MIB 23. Но съемкам так и не была дана отмашка.

Ранее сообщалось, что вышел неубедительный трейлер очередных "Людей в черном" - спиноффа "Люди в черном 4: Интернэшнл" с Тессой Томпсон ("Мир Дикого Запада") в главной женской роли. Российская премьера - 13 июня.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Стартовала работа над сиквелом "Венома" 12:32
Гильдия режиссеров США назвала номинантов своей премии 12:16
Вышел атмосферный трейлер хоррор-комедии Limbo 11:11
СМИ: Кевина Спейси пригласили работать в Европу и Россию 10:57
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Пилот сериала "Бэтвумен" снимет режиссер "Игры престолов" 07.01.2019
Скарлетт Йоханссон пожаловалась, что ее потрогал за грудь гей 07.01.2019
Леонардо Ди Каприо допросили по делу о хищениях 05.01.2019
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Видео: "Солярис" Тарковского объединили с хоррором "Аннигиляция" 04.01.2019
В Сети появились первые три минуты продолжения "Американских богов" 01.01.2019
Видео: кровавая война Хищника с Санта-Клаусом 01.01.2019
⧣ комедия
Фото: Александр Поляков/ РИА Новости
Юрий Лоза жестко раскритиковал "голубые огоньки", КВН и Винокура 03.01.2019
Вышел трейлер комедийного хоррора от Тимура Бекмамбетова "Дрон" 03.01.2019
Видео: "Властелин колец" превратился в ситком эпохи VHS 03.01.2019