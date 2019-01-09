Студия отказалась от кроссовера "Людей в черном" и "Мачо и ботана"

На студии Sony Pictures отказались от проекта, чья фабула, признаться, изначально звучала странновато - речь о кроссовере серий "Люди в черном" и "Мачо и ботан" (21 Jump Street). Об этом сообщает Газета.ru.

Продюсер франшизы "Люди в черном" Уолтер Паркс пояснил, что при зрелом размышлении студией было принято решение зарубить проект, так как безболезненно совместить серии создателям показалось "невозможным", - цитирует Паркса Yahoo Movies. При этом участники процесса заявляли, что в целом идея, конечно, любопытная.

Напомним. Про возможность удивительного этого кроссовера стало известно в 2014 году, когда хакеры взломали электронную почту сотрудников студии и ознакомились с их служебной перепиской по теме.

При этом публика восприняла новость как шутку. Но чуть позже появилось и официальное подтверждение, и рабочее название ленты - MIB 23. Но съемкам так и не была дана отмашка.

Ранее сообщалось, что вышел неубедительный трейлер очередных "Людей в черном" - спиноффа "Люди в черном 4: Интернэшнл" с Тессой Томпсон ("Мир Дикого Запада") в главной женской роли. Российская премьера - 13 июня.