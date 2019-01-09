Новая мера пресечения в виде запрета для подследственного на определенные действия, введенная в Уголовно-процессуальный кодекс в прошлом году, активно назначается российскими судами. Об этом рассказали в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

По данным тюремного ведомства, с момента вступления в силу закона об изменениях в УПК в уголовно-исполнительные инспекции поступило 746 судебных решений об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. По состоянию на декабрь 2018 года такая мера пресечения применялась в отношении 472 подследственных по уголовным делам.

Введенная в апреле прошлого года как еще одна альтернатива заключению под стражу новая мера пресечения, напомним, предусматривает упрощенные условия содержания по сравнению с домашним арестом при том же уровне контроля со стороны уголовно-исполнительных инспекций ФСИН.

В отношении таких подследственных могут применяться те же аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля - электронный браслет, стационарные и мобильные контрольные устройства. Однако находиться постоянно дома подследственному не требуется. Запрет определенных действий назначается судом по ходатайству дознавателя или следователя.

Как пояснили ТАСС во ФСИН, наиболее часто суды избирают запреты покидать место жительства в определенные часы, общаться с определенными лицами. Реже суд назначает запрет находиться в определенных местах, пользоваться почтой или интернетом или управлять автомобилем (если преступление связано с ДТП). Соответствующий законопроект был принят 18 апреля 2018 года и начал действовать с 29 апреля.

Запрет определенных действий стал восьмой мерой пресечения для подозреваемых и обвиняемых - наряду с заключением под стражу, домашним арестом, залогом, подпиской о невыезде, личным поручительством, наблюдением командования воинской части (для военнослужащих) и присмотром за несовершеннолетним обвиняемым.

Запрет определенных действий назначен трем сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца

Сроки запретов определенных действий, согласно УПК, по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести не могут превышать 12 месяцев, по делам о тяжких преступлениях - 24 месяца, по делам об особо тяжких преступлениях - 36 месяцев.

Из наиболее известных подследственных, в отношении кого в настоящее время применена новая мера пресечения, можно вспомнить трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Сначала их заключили под стражу, но после выяснения многих деталей этого громкого преступления (не в пользу жертвы преступления) мера пресечения всем сестрам была смягчена. Суд запретил девушкам покидать квартиры, где они будут жить, с 21.00 до 7.00, использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб. При этом сестрам запрещено общаться и между собой - их поселили в разных квартирах.

Кроме того, сестрам запретили без разрешения следователя общаться с кем-либо вообще, кроме адвокатов и следователя. Также суд отдельно указал, что им нельзя давать комментарии СМИ по существу расследуемого уголовного дела.

Стоит отметить, что применение другой альтернативной аресту меры пресечения - домашнего ареста - в минувшем году осталось примерно на том же уровне. За 11 месяцев прошлого года он был применен в отношении 21 тысячи человек - столько же, сколько и за весь 2017 год.