Татьяна Голикова рассказала, что изменится в здравоохранении в 2019 году

Долго жить - здорово
В рамках национального проекта "Демография" правительство ставит цель добиться увеличения продолжительности жизни. По-прежнему в приоритете вопросы поддержки семей с детьми, а также людей старшего возраста. Но чтобы все мы жили дольше (причем задача ставится, чтобы долголетие было активным), нужно продвигать в народе идеологию здоровой жизни. Если мы не будем сами беречь здоровье, никакие врачи, никакая самая современная медицина с поставленной задачей не справится.
"Есть федеральный проект по здоровому образу жизни, за который по-крупному отвечают два ведомства, - пояснила Татьяна Голикова. - Министерство здравоохранения будет заниматься дальнейшими мерами в отношении вредных факторов, негативно влияющих на здоровье, - это касается алкоголя, табака, всех нормативных документов в этой сфере. Еще одно направление - продвижение корпоративных программ по здоровому образу жизни. Второй блок задач находится в ведении Роспотребнадзора, это все, что связано со здоровым питанием".
Минздрав должен представить к февралю целостную программу по продвижению здорового образа жизни.
Некоторые меры, которые предполагается ввести в программу, уже известны и активно обсуждаются. Речь, в частности, идет об инициативе "21+" - ограничении продажи крепкого алкоголя молодым людям в возрасте до 21 года.
В результате одного из последних исследований ВЦИОМ привел данные о том, что большинство граждан высказалось за то, чтобы поднять возрастной ценз по продажам крепкого спиртного так, как это сделано во многих развитых странах.
"Я не хочу предвосхищать события, комментируя одну меру, - отметила Татьяна Голикова. - Я бы хотела видеть комплекс мер и обсуждать, как эти меры в целом будут подвигать наших граждан к здоровому образу жизни". Запретительные меры часто встречаются в штыки, но если систему тонко настроить, в долгосрочном периоде становятся очевидными положительные сдвиги - это касается и закона о борьбе с табакокурением, и программы по ограничению потребления алкоголя.
"Понятно, что есть лобби с другой стороны. Кто-то курилки предлагает вернуть, закон принять по электронным сигаретам. Такие инициативы будут возникать всегда, - подчеркнула вице-премьер. - Но в таких вещах нужно всегда руководствоваться принципом разумности. Нельзя задирать акцизы на табак и алкоголь до такой степени, что цены на них окажутся запредельными, ведь немедленно вырастет теневой рынок потребления. Когда программа будет представлена - будем широко обсуждать и искать компромиссные решения".
"За" полезное, "против" вредного
Правительство предполагает усилить информационную кампанию. "Речь не идет о какой-то оголтелой рекламе чего-либо. Речь о разъяснительной работе для населения по всем аспектам здоровой жизни. Сюда же мы рассчитываем подгрузить корпоративные программы работодателей", - отметила Голикова.
Роспотребнадзор совместно с "ФИЦ питания и биотехнологии" проведет мониторинг структуры и качества питания в разных регионах страны. Точных данных на сегодняшний день нет, но налицо тревожный фактор: рост количества людей с ожирением. Их в стране уже более 2 миллионов, рост только в прошлом году - на 6%. Ожирением страдает каждая четвертая женщина и 14 процентов мужчин, и это только те, кому установлен диагноз. Растет и детское ожирение - более 300 тысяч детей имеют этот диагноз.
Предполагается создать интернет-ресурс, на котором будет собрана информация о качестве продуктов питания. "Будет разработано и соответствующее мобильное приложение, - сказала вице-премьер. - Это очень важно, потому что основное количество наших граждан пользуется смартфонами, которые наряду с телевидением становятся основным проводником информации".
Не экономить на медицине
Что касается развития медицинской помощи, системы обязательного медицинского страхования, со следующего года, отметила Татьяна Голикова, произойдет ряд изменений, которые должны выровнять количество и качество основных видов лечения в разных регионах.
Впервые территориальные (региональные) программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи должны полностью соответствовать федеральной программе госгарантий. "До сих пор региональная медицина финансируется за счет двух источников: субвенции Федерального фонда обязательного медицинского страхования, которая поступает в регионы в полном объеме, и - относительно небольшая часть - это полномочия субъектов Российской Федерации. И вот по этой второй части нередко наблюдается недофинансирование. В 2018 году дефицит составил 65 миллиардов рублей", - пояснила вице-премьер.
Начиная с 2019 года регионы должны обеспечить полное соответствие своих программ госгарантий федеральным требованиям.
Второй момент - серьезно увеличиваются тарифы на оказание медицинской помощи. Жесткое требование к регионам - "местные" тарифы должны соответствовать установленным на федеральном уровне.
Третье направление - активное развитие профилактики различных заболеваний. "Мы ввели обязанность после диспансеризации и профосмотров, если в результате выявлено какое-либо заболевание, ставить человека на учет, вести его дальше, наблюдать, проводить лечение, - пояснила вице-премьер. - Таким образом, мы поднимаем на принципиально иной уровень проведение диспансеризации, ставим целью преодолеть развитие хронических заболеваний, приняв соответствующие меры на раннем этапе заболевания".
Одно из важнейших направлений - развитие онкологической помощи. Онкопрограмма должна обеспечить раннюю и более качественную диагностику различных видов рака, и своевременно начатое лечение, и доступность специализированной помощи в регионах, и наблюдение и реабилитацию после курса лечения. Только на проведение различных видов химиотерапии выделяется порядка 70 миллиардов рублей. "Тариф на лучевую терапию и химиотерапевтическое лечение увеличивается на 44 процента, кроме того, установлен тариф на оказание онкологической помощи в дневных стационарах", - сообщила вице-премьер.
Пятое направление: лекарственное обеспечение. Здесь внедряется тот же принцип, что и в медицинской помощи. Сейчас в ряде регионов используются усеченные (по сравнению с федеральным списком) перечни жизненно важных препаратов, либо, наоборот, в эти перечни на местах включают дорогостоящие коммерческие препараты, которые поглощают при их закупке большую часть бюджета.
Та же самая ситуация возникает и при закупке лекарств, которые предоставляются льготным категориям: бывает, что необходимых жизненно важных препаратов элементарно не хватает, и пациенты вынуждены приобретать их самостоятельно.
"Сейчас предписано всем регионам, чтобы они свои перечни в амбулаторном сегменте привели в соответствие с федеральным документом", - сказала Голикова.
Это поможет лучше обеспечивать больных нужными лекарствами для продолжения лечения после проведения сложных операций в стационарах по поводу сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.