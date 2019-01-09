Татьяна Голикова рассказала, что изменится в здравоохранении в 2019 году

К февралю 2019 года министерство здравоохранения должно представить целостную программу по продвижению здорового образа жизни. В системе здравоохранения тоже должны произойти положительные перемены. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на традиционной встрече с журналистами, где шел разговор об основных итогах уходящего года и планах на будущее.

Татьяна Голикова рассказала журналистам об основных итогах уходящего года и о планах на будущее. Фото: Сергей Михеев/РГ

Долго жить - здорово

В рамках национального проекта "Демография" правительство ставит цель добиться увеличения продолжительности жизни. По-прежнему в приоритете вопросы поддержки семей с детьми, а также людей старшего возраста. Но чтобы все мы жили дольше (причем задача ставится, чтобы долголетие было активным), нужно продвигать в народе идеологию здоровой жизни. Если мы не будем сами беречь здоровье, никакие врачи, никакая самая современная медицина с поставленной задачей не справится.

"Есть федеральный проект по здоровому образу жизни, за который по-крупному отвечают два ведомства, - пояснила Татьяна Голикова. - Министерство здравоохранения будет заниматься дальнейшими мерами в отношении вредных факторов, негативно влияющих на здоровье, - это касается алкоголя, табака, всех нормативных документов в этой сфере. Еще одно направление - продвижение корпоративных программ по здоровому образу жизни. Второй блок задач находится в ведении Роспотребнадзора, это все, что связано со здоровым питанием".

Минздрав должен представить к февралю целостную программу по продвижению здорового образа жизни.

Некоторые меры, которые предполагается ввести в программу, уже известны и активно обсуждаются. Речь, в частности, идет об инициативе "21+" - ограничении продажи крепкого алкоголя молодым людям в возрасте до 21 года.

В результате одного из последних исследований ВЦИОМ привел данные о том, что большинство граждан высказалось за то, чтобы поднять возрастной ценз по продажам крепкого спиртного так, как это сделано во многих развитых странах.

"Я не хочу предвосхищать события, комментируя одну меру, - отметила Татьяна Голикова. - Я бы хотела видеть комплекс мер и обсуждать, как эти меры в целом будут подвигать наших граждан к здоровому образу жизни". Запретительные меры часто встречаются в штыки, но если систему тонко настроить, в долгосрочном периоде становятся очевидными положительные сдвиги - это касается и закона о борьбе с табакокурением, и программы по ограничению потребления алкоголя.

Активно обсуждается инициатива "21+" - ограничение продажи крепкого алкоголя людям до 21 года

"Понятно, что есть лобби с другой стороны. Кто-то курилки предлагает вернуть, закон принять по электронным сигаретам. Такие инициативы будут возникать всегда, - подчеркнула вице-премьер. - Но в таких вещах нужно всегда руководствоваться принципом разумности. Нельзя задирать акцизы на табак и алкоголь до такой степени, что цены на них окажутся запредельными, ведь немедленно вырастет теневой рынок потребления. Когда программа будет представлена - будем широко обсуждать и искать компромиссные решения".

"За" полезное, "против" вредного

Правительство предполагает усилить информационную кампанию. "Речь не идет о какой-то оголтелой рекламе чего-либо. Речь о разъяснительной работе для населения по всем аспектам здоровой жизни. Сюда же мы рассчитываем подгрузить корпоративные программы работодателей", - отметила Голикова.

Роспотребнадзор совместно с "ФИЦ питания и биотехнологии" проведет мониторинг структуры и качества питания в разных регионах страны. Точных данных на сегодняшний день нет, но налицо тревожный фактор: рост количества людей с ожирением. Их в стране уже более 2 миллионов, рост только в прошлом году - на 6%. Ожирением страдает каждая четвертая женщина и 14 процентов мужчин, и это только те, кому установлен диагноз. Растет и детское ожирение - более 300 тысяч детей имеют этот диагноз.

Предполагается создать интернет-ресурс, на котором будет собрана информация о качестве продуктов питания. "Будет разработано и соответствующее мобильное приложение, - сказала вице-премьер. - Это очень важно, потому что основное количество наших граждан пользуется смартфонами, которые наряду с телевидением становятся основным проводником информации".

В рамках национального проекта "Демография" правительство ставит цель добиться увеличения продолжительности жизни. Фото: Photoxpress

Не экономить на медицине

Что касается развития медицинской помощи, системы обязательного медицинского страхования, со следующего года, отметила Татьяна Голикова, произойдет ряд изменений, которые должны выровнять количество и качество основных видов лечения в разных регионах.

Впервые территориальные (региональные) программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи должны полностью соответствовать федеральной программе госгарантий. "До сих пор региональная медицина финансируется за счет двух источников: субвенции Федерального фонда обязательного медицинского страхования, которая поступает в регионы в полном объеме, и - относительно небольшая часть - это полномочия субъектов Российской Федерации. И вот по этой второй части нередко наблюдается недофинансирование. В 2018 году дефицит составил 65 миллиардов рублей", - пояснила вице-премьер.

Начиная с 2019 года регионы должны обеспечить полное соответствие своих программ госгарантий федеральным требованиям.

Второй момент - серьезно увеличиваются тарифы на оказание медицинской помощи. Жесткое требование к регионам - "местные" тарифы должны соответствовать установленным на федеральном уровне.

Третье направление - активное развитие профилактики различных заболеваний. "Мы ввели обязанность после диспансеризации и профосмотров, если в результате выявлено какое-либо заболевание, ставить человека на учет, вести его дальше, наблюдать, проводить лечение, - пояснила вице-премьер. - Таким образом, мы поднимаем на принципиально иной уровень проведение диспансеризации, ставим целью преодолеть развитие хронических заболеваний, приняв соответствующие меры на раннем этапе заболевания".

Одно из важнейших направлений - развитие онкологической помощи. Онкопрограмма должна обеспечить раннюю и более качественную диагностику различных видов рака, и своевременно начатое лечение, и доступность специализированной помощи в регионах, и наблюдение и реабилитацию после курса лечения. Только на проведение различных видов химиотерапии выделяется порядка 70 миллиардов рублей. "Тариф на лучевую терапию и химиотерапевтическое лечение увеличивается на 44 процента, кроме того, установлен тариф на оказание онкологической помощи в дневных стационарах", - сообщила вице-премьер.

Пятое направление: лекарственное обеспечение. Здесь внедряется тот же принцип, что и в медицинской помощи. Сейчас в ряде регионов используются усеченные (по сравнению с федеральным списком) перечни жизненно важных препаратов, либо, наоборот, в эти перечни на местах включают дорогостоящие коммерческие препараты, которые поглощают при их закупке большую часть бюджета.

Та же самая ситуация возникает и при закупке лекарств, которые предоставляются льготным категориям: бывает, что необходимых жизненно важных препаратов элементарно не хватает, и пациенты вынуждены приобретать их самостоятельно.

"Сейчас предписано всем регионам, чтобы они свои перечни в амбулаторном сегменте привели в соответствие с федеральным документом", - сказала Голикова.

Это поможет лучше обеспечивать больных нужными лекарствами для продолжения лечения после проведения сложных операций в стационарах по поводу сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.