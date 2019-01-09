Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП

Из-за торговых войн, падания объемов производства в обрабатывающей промышленности и снижения торговой активности на 0,1 процентных пункта снизится темп роста мировой экономики до 2,9 процента ВВП. Такие данные приводятся в январском прогнозе Всемирного банка (ВБ). Он менее оптимистичен чем тот, что был опубликован летом 2018 года.

На 2020 год прогноз темпа роста мировой экономик также понижен - до 2,8 процента ВВП.

На этом фоне прогноз темпа роста ВВП развитых экономик не понижен на 2019 год и составит два процента, а для США - 2,5 процента. В зоне евро темпы роста станут ниже на 0,1 процентных пункта и составят 1,6 процента. В Китае также ожидается замедление на 0,1 процентный пункт - до 6,2 процента ВВП этой страны. Прогноз банка по Индии сохранен на два ближайших года на уровне 7,5 процента ВВП. Для России прогноз на 2019 год снижен сразу на 0,3 процентного пункта - с 1,8 процента до 1,5 процента.