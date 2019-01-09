Только треть туристов вернулись сегодня с новогодних каникул

Только треть российских туристов, отправившихся в путешествие во время новогодних каникул, вернулись из него к 9 января. Все остальные продлили себе отдых, сообщает Aviasales.

20 процентов туристов приобрели себе обратные билеты на 10 января. Столько же - на пятницу, 11 января. Каждый четвертый вернется в родной город в ближайшие выходные, а каждый двадцатый - на Старый новый год, 14 января.

Отмечается, что возвращаясь домой не к началу рабочего времени а в другие, менее популярные дни, путешественник может сэкономить на покупке авиабилетов до 16 процентов их стоимости.

Больше всего российских туристов отдыхает сейчас в Сочи, Краснодаре, Минеральных Водах, Симферополе, в Тбилиси, Стамбуле, Берлине. Ереване.