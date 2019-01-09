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Рубрика: Спорт

Выбор Кокшарова

Гандболисты назвали состав на чемпионат мира
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск №7760 (2)
Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу назвал состав команды на чемпионат мира-2019, который пройдет с 10 по 27 января в Дании и Германии. Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР), участие в турнире примут 18 игроков.

К ЧМ сборная России готовилась на базе в Новогорске, после чего провела два контрольных матча со шведами. В первой встрече наши гандболисты крупно уступили со счетом 18:29, во втором сыграли с вице-чемпионами Европы вничью - 29:29.

Фото: AP
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На мировом первенстве подопечные Эдуарда Кокшарова стартуют с матча против сборной Сербии (11 января). В группу А вместе с россиянами также попали Южная Корея (игра состоится 12 января), Германия (14 января), Бразилия (15 января) и Франция (17 января). Первые четыре команды выйдут из группы в плей-офф.

Напомним, что сборная России является двукратным чемпионом мира (1993, 1997). На предыдущем ЧМ россияне заняли12-е место.

Спорт Виды спорта Гандбол
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