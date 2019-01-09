Тройская унция золота (31,1 грамма) в новом году подорожала до 1300 долларов. При этом учетная цена золота в рублях, которую устанавливает Банк России, остается ниже трех тысяч рублей за грамм, или около 86 тысяч рублей за унцию.

Основным фактором, влияющим в наступившем году на рынок золота, останется политика Федеральной резервной системы США, а также состояние мировой экономики, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Если регулятор продолжит повышать процентные ставки высокими темпами, то это будет оказывать значительное давление на стоимость золота. Смягчение политики, напротив, поддержит цены.

"Рублевая стоимость золота в следующем году, скорее всего, продолжит расти, так как курс рубля при текущей политике ЦБ РФ и довольно низкой стоимости нефти вряд ли будет укрепляться, полагает аналитик. - Сказать, что это подстегнет спрос со стороны физлиц, можно, но это не станет значительным фактором для повышения спроса. Спрос может вырасти существенно, если отменят НДС на слитки".

Среднюю стоимость золота в наступившем году Лукичева ожидает на уровне 1340 долларов за унцию. "В первой половине года рынок может быть более положительным, так как повышение ставок ФРС США может сдвинуть на вторую половину года. По рублевым ценам рост может быть в пределах ожидаемой инфляции", - заключает она.